Anwälte siegen über Bauern

Die Langzeit-Serien im Ersten haben auch diesen Dienstag wieder das größte Publikum angezogen. Eine ZDF-Doku über Horst Lichter hatte das Nachsehen.

Die ARD-Serien haben am Dienstagabend das Rennen gemacht. Im Ersten lockte "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup als TV-Anwälte 4,80 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent) an, danach blieben zur Klinikserie "In aller Freundschaft" 4,12 Millionen (15,4 Prozent) dran. Dahinter lag RTL mit Inka Bauses Datingshow " Bauer sucht Frau", die sich 3,85 Millionen (14,3 Prozent) ins Haus holten.

Die ZDF-Doku "Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor" brachte 1,62 Millionen (5,8 Prozent) zum Einschalten. Die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" guckten sich 1,42 Millionen (5,9 Prozent) an.

Sat.1 strahlte die US-Krimiserie "Navy CIS" aus und erreichte damit 1,33 Millionen (4,7 Prozent). Die Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester" kam auf 980.000 Fans (3,7 Prozent). Mit dem Animationsfilm "Ice Age" auf Kabel eins verbrachten 820.000 Leute (3,0 Prozent) den Abend. Die RTLzwei-Realitydoku "Hartz und herzlich" - diesmal aus Magdeburg - hatte 620.000 Zuschauer (2,3 Prozent).

