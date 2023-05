Einschaltquoten

ARD-Serien deutlich vorne

4,20 Millionen Menschen haben am Dienstag der "Tierärztin Dr. Mertens" zugeschaut, fast ebenso viele sind bei der Klinikserie "In aller Freundschaft" drangeblieben. Was war sonst noch los im Fernsehen?

Die ARD-Serien haben den Dienstagabend dominiert. Zuerst erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr die Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" mit Elisabeth Lanz 4,20 Millionen (16,4 Prozent), im Anschluss blieben dort bei der Arztserie "In aller Freundschaft" 4,18 Millionen (16,8 Prozent) dran. Die RTL-Datingshow " Bauer sucht Frau International" erreichte 2,76 Millionen (11,1 Prozent). Das ZDF hatte die Dokumentation "Kate, Camilla und der schöne Schein" zu bieten, das kam bei 2,50 Millionen (9,7 Prozent) an. Der Krimi "Friesland: Gegenströmung" auf ZDFneo mit Maxim Mehmet, Sophie Dal und Theresa Underberg interessierte 1,44 Millionen (5,7 Prozent). Mit der US-Krimiserie "Navy CIS" auf Sat.1 verbrachten 1,27 Millionen (5,0 Prozent) den Abend. Die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" lockte 1,22 Millionen (5,5 Prozent) vor den Bildschirm. Für die Vox-Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" entschieden sich 980.000 Leute (4,0 Prozent). Auf Kabel Eins verfolgten 890.000 Science-Fiction-Fans den amerikanischen Film "Star Trek" mit Chris Pine und Zachary Quinto (3,8 Prozent). Auf RTLzwei hatte die Gesellschaftsreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,1 Prozent). (dpa)

