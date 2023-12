"Die Chefin" knapp vor "Der kleine Lord"

Krimi im ZDF oder Weihnachtsklassiker im Ersten? Das Gesamtpublikum hat sich entschieden.

ARD und ZDF haben sich am Freitagabend ab 20.15 Uhr ein enges Rennen um die beste Einschaltquote geliefert. Am Ende lag das ZDF hauchdünn vorn: 5,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die Krimireihe "Die Chefin" ein und bescherten dem Zweiten einen Marktanteil von 21,2 Prozent. In der ARD brachte es der Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" auf 5,66 Millionen und einen Marktanteil von 20,8 Prozent.

Anders sah es bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen aus: Hier siegte "Der kleine Lord" klar mit 2,43 Millionen (21,2 Prozent), während sich "Die Chefin" mit 1,43 Millionen (12,8 Prozent) begnügen musste.

Bei RTL sahen insgesamt 2,68 Millionen (11,9 Prozent) das Special " Let's Dance - Die große Weihnachtsshow". Den Titel des "Christmas Dancing Star" sicherten sich Model Anna Ermakova und Profitänzer Valentin Lusin, die bereits die diesjährige "Let's Dance"-Staffel gewonnen hatten. Die Weihnachtsshow wurde laut RTL schon vor einigen Monaten aufgezeichnet. Damit die Zuschauer dennoch live für ihre Favoriten anrufen konnten, wurden laut RTL auch sämtliche Siegerszenarien der Show aufgezeichnet.

Für die Komödie "Sister Act" bei Sat.1 entschieden sich 1,04 Millionen (3,9 Prozent). Das Fantasy-Abenteuer "Der Herr der Ringe - Die Gefährten" bei ProSieben schauten sich 0,93 Millionen an, die Quote lag wegen der längeren Dauer des Films mit 4,0 Prozent aber geringfügig höher als bei Sat.1. Vox kam mit der Animationskomödie "Ice Age 2 - Jetzt taut's" auf 0,65 Millionen (2,4 Prozent), RTLzwei mit der Komödie "Bad Moms 2" auf 0,52 Millionen (2,0 Prozent) und Kabel eins mit der Krimiserie "Navy CIS" auf 0,49 Millionen (1,8 Prozent).

(dpa)