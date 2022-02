Fast zehn Millionen sehen letzten "Tatort" mit Anna Schudt

Jede Woche wieder: Der "Tatort" im Ersten ist am Sonntagabend die mit Abstand erfolgreichste Sendung gewesen.

Diesmal schalteten das Erste im Schnitt 9,70 Millionen ein, was ab 20.15 Uhr einem Marktanteil von 29,1 Prozent entsprach.

In der Episode "Liebe mich" wurde nach fast zehn Jahren als Ermittlerin die von Anna Schudt gespielte Dortmunder Hauptkommissarin Martina Bönisch erschossen. Sie starb für die Zuschauer völlig überraschend in den Armen ihres langjährigen Kollegen Faber (Jörg Hartmann).

Auf Platz zwei zur besten Sendezeit landete die ZDF-Romanze "Frühling – Alte Gespenster" mit Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann und 5,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (17,4 Prozent).

Dahinter landeten die RTL-Dschungelcamp-Nachleseshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" (2,02 Millionen/6,5 Prozent), der Kriegsfilm "Midway - Für die Freiheit" bei Sat.1 (1,96 Millionen/6,6 Prozent), die Vox-Kochduellshow "Kitchen Impossible" (1,50 Millionen/5,8 Prozent), die Kabel-eins-Rankingshow "Deutschlands größte Geheimnisse" (0,99 Millionen/3,1 Prozent), die Wiederholung des Krimis "Ein starkes Team: Gnadenlos" von 2011 bei ZDFneo (0,79 Millionen/2,4 Prozent) und die US-Liebeskomödie "After Passion" bei ProSieben (0,77 Millionen/2,4 Prozent).

Die Schlussfeier von Olympia, also der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, verfolgten mittags ab 13.00 Uhr im Schnitt 3,31 Millionen Menschen im Ersten. Der Marktanteil lag bei starken 20,7 Prozent. Den Sonntagstalk "Anne Will" (Thema: "Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein neuer Krieg zu verhindern?") mit Gästen wie Ursula von der Leyen, Lars Klingbeil, Norbert Röttgen und Sahra Wagenknecht sahen ab 21.45 Uhr 4,38 Millionen (16,8 Prozent).

