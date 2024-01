Handball ist TV-Magnet

Mehr als 50.000 Zuschauer waren beim EM-Auftakt in der Arena, als Deutschlands Handballer einen Traumstart hinlegten. Ein begeistertes Millionen-Publikum saß vor den Fernsehgeräten.

Die ARD-Miniserie "Haus aus Glas" hat ihr Publikum bei der Fortsetzung gut gehalten, stand aber am Mittwochabend im Schatten der Handball-Europameisterschaft. 3,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (12,8 Prozent) schalteten am Mittwochabend ab 20.15 Uhr den spannenden Thriller-Mehrteiler mit Stefanie Reinsperger, Morgane Ferru, Merlin Rose, Sarah Mahita, Götz Schubert und Juliane Köhler ein. Zum Auftakt am Vortag waren es 3,85 Millionen gewesen.

Absoluter Quotenmagnet war allerdings die Übertragung des Eröffnungsspiels der Handball-EM in Düsseldorf. Das Match Deutschland - Schweiz, das für die deutsche Auswahl triumphal 27:14 (13:8) endete, erreichte ab 20.45 Uhr im Zweiten 7,60 Millionen Fans (28,8 Prozent).

Die RTL-Unterhaltungssendung "Mario Barth deckt auf" mit dem Untertitel "Bürokratie, so schlimm wie nie!" wollten 1,91 Millionen (7,1 Prozent) sehen. Der Regionalkrimi "Wilsberg: Tod im Supermarkt" auf ZDFneo mit Leonard Lansink, Oliver Korittke, Ina Paule Klink und Rita Russek bewegte 1,83 Millionen (6,7 Prozent) zum Einschalten.

ProSieben hatte die Comedyshow " TV total" mit Sebastian Pufpaff zu bieten - 1,28 Millionen (4,7 Prozent) waren dabei. Auf Kabel eins lief die amerikanische Agentenkomödie "Miss Undercover" mit Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael Caine und Candice Bergen - dafür entschieden sich 1,02 Millionen (3,9 Prozent) Spielfilm-Freunde.

Mit der Show "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" auf Sat.1 verbrachten 840 000 Leute (3,2 Prozent) den Abend. Hanna Reder, Finalistin bei "The Taste" 2021, und Profikoch Alex Kumptner traten gegeneinander an, wer von ihnen das beste Reste-Essen kocht.

Vox strahlte die Krimiserie "CSI: Vegas" mit Paula Newsome und Matt Lauria aus - 780 000 Leute (2,9 Prozent) saßen vor der Mattscheibe. Die RTLzwei-Dokusoap "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" guckten 610 000 Menschen (2,3 Prozent) an. Die erste Staffel der Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" endete mit einem soliden Wert. Die Romanze mit Caroline Frier und Oliver Franck kam ab 19.00 Uhr auf 1,03 Millionen (4,7 Prozent) und soll fortgesetzt werden.

