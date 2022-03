Einschaltquoten

Hohes Interesse an Krieg und Krimi und Fußball

Jenseits der Sondersendungen zum Kriegsgeschehen in der Ukraine lockte in der Primetime das Zweite mit einem neuen «Friesland»-Krimi mit Theresa Underberg das meiste Publikum an.

Der Krieg in der Ukraine berührt die Menschen in Deutschland offenbar sehr. Das lässt sich an den Quoten der Sondersendungen verschiedener Sender zum Thema ablesen. Der Krimi im ZDF trug den Quotensieg davon.

Das Interesse an den täglichen Sondersendungen zum Ukraine-Krieg ist weiterhin hoch - summiert hatten die Sendungen der großen Sender am Mittwoch wieder mehr als 13 Millionen Zuschauer. Den ARD-"Brennpunkt" ("Krieg gegen die Ukraine") sahen am Mittwoch nach der 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten 5,01 Millionen (16,2 Prozent), das " RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" zur gleichen Anfangszeit 2,60 Millionen (8,4 Prozent), das ebenfalls ab 20.15 Uhr gesendete "Ukraine Spezial - Krieg in Europa" bei Sat.1 880.000 Zuschauer (2,8 Prozent) und bei ProSieben 850.000 (2,8 Prozent) und das " ZDF spezial: Krieg in Europa" ab 19.30 Uhr 4,39 Millionen (15,2 Prozent). Jenseits des Kriegsgeschehens lockte in der Primetime mal wieder das Zweite das meiste Publikum an. Den ZDF-Krimi "Friesland - Aus dem Ruder" mit Theresa Underberg schauten ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,74 Millionen Leute (22,4 Prozent), das vom Ersten ab 20.45 Uhr übertragene DFB-Pokal-Spiel VfL Bochum gegen den SC Freiburg (1:2) 4,37 Millionen (17,3 Prozent) und die Kuppelsoap "Der Bachelor" bei RTL (Folge 6) 1,90 Millionen (6,6 Prozent). Dahinter lagen die ProSieben-Show "TV total" ab 20.30 Uhr mit 1,23 Millionen Zusehenden (4,1 Prozent), die Sat.1-Rankingshow "111 alberne Angeber!" (1,00 Millionen/3,5 Prozent), das Historienabenteuer "The Revenant – Der Rückkehrer" mit Oscar-Preisträger Leonardi DiCaprio bei Kabel eins (1,03 Millionen/3,9 Prozent) sowie die ZDFneo-Krimiwiederholung "Wilsberg: Unter Anklage" von 2007 (960.000/3,2 Prozent) und die Krimiserie "Bones – Die Knochenjägerin" bei Vox (900.000/3,0 Prozent). © dpa-infocom, dpa:220303-99-366382/2 (dpa)

