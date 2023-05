Joachim Król ist nicht einzuholen

Der Spielfilm mit Joachim Król und Désirée Nosbusch im ZDF hat die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt und landete damit auf Platz eins. Wie die anderen Programme abgeschnitten haben.

Das ZDF-Thrillerdrama "Blutholz" hat am Montagabend das Rennen bei den deutschen TV-Zuschauern gemacht. Den Film mit Joachim Król und Désirée Nosbusch schalteten ab 20.15 Uhr 4,56 Millionen Leute (17,7 Prozent) ein. Auf Platz zwei folgte die RTL-Datingshow " Bauer sucht Frau International" mit 2,85 Millionen Menschen (11,2 Prozent). Das Erste lockte mit der Doku "Deutschland aus dem All" 2,65 Millionen (10,2 Prozent) an. Danach blieben zur Diskussion " Hart aber fair" unter dem Thema "Noch kein Sieg: Wackelt der ewige Erdogan?" mit Louis Klamroth 1,98 Millionen Zuschauer (7,9 Prozent) dran.

ZDFneo hatte den Krimi "Inspector Barnaby: Sonne, Mord und Sterne" zu bieten. Den Film mit Neil Dudgeon, Jason Hughes und Fiona Dolman schauten sich 1,67 Millionen (6,5 Prozent) an. Mit der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" verbrachten 1,64 Millionen Menschen (6,8 Prozent) den Abend.

Bei Kabel eins lief der amerikanische Spielfilm "xXx - Triple X" mit Vin Diesel und Samuel L. Jackson, dafür konnten sich 900.000 Action-Fans (3,7 Prozent) begeistern. Bei der Sat.1 Datingshow "Rate my Date" saßen 700.000 Leute (2,8 Prozent) vor dem Bildschirm. Ebenfalls 700.000 Leute (2,7 Prozent) holte sich die ProSieben-Arztserie "Grey's Anatomy" mit Ellen Pompeo und Chandra Wilson ins Haus. Die RTLzwei-Dokusoap "Davina & Shania - We Love Monaco" hatte 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,8 Prozent).

(dpa)