Karfreitags-TV: Viel Publikum beim "Alten"

Auch am Feiertag hat der Freitagskrimi mit Abstand die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen für sich gewonnen.

Im Schnitt schalteten 6,23 Millionen die ZDF-Serie "Der Alte" ein, was 23,6 Prozent Marktanteil entsprach. Das war also fast jeder Vierte, der an Karfreitag überhaupt ab 20.15 Uhr ferngesehen hat. Es war die inzwischen dritte Episode mit dem neuen "Alten" Thomas Heinze. In der Folge "Die letzte Chance" ging es um den Tod eines Biergarten-Kellners.

Auf Platz zwei landete ab 20.15 Uhr mit 2,82 Millionen Zusehenden (12,6 Prozent) RTL mit seiner Tanzshow, in der am Karfreitag aber nicht live getanzt wurde, sondern bei der es hieß "15 Jahre " Let's Dance" - Tänze, Bilder, Emotionen".

Das ARD-Krebsdrama "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" mit Iris Berben im Ersten erreichte 2,41 Millionen (9,2 Prozent).

Dahinter landeten die Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" (1,92 Millionen; 7,6 Prozent), der Westernkomödienklassiker "Vier Fäuste für ein Halleluja" mit Bud Spencer und Terence Hill bei Kabel eins (1,54 Millionen; 6,1 Prozent) sowie der Sci-Fi-Actionfilm "Ready Player One" bei ProSieben (970 000; 3,9 Prozent).

ZDFneo erreichte mit "Men in Black 3" 790 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,0 Prozent), RTLzwei mit dem PS-Actionfilm "The Fast And the Furious - Tokyo Drift" im Schnitt 760 000 (3,0 Prozent) und Vox mit dem Fantasy- und Frauenpowerfilm "Ghostbusters" von 2016 durchschnittlich 740 000 (2,9 Prozent).

Am Karfreitagnachmittag punkteten ARD und ZDF mit Monumentalfilmen: So sahen 1,10 Millionen (9,4 Prozent) ab 13.45 Uhr im Zweiten den 70 Jahre alten Jesusfilm-Klassiker "Das Gewand" mit Richard Burton.

Und 1,47 Millionen (11,4 Prozent) schauten ab 14.50 Uhr im Ersten den dreieinhalbstündigen Bibelfilm "Die zehn Gebote" mit Charlton Heston und Yul Brynner.

Das ZDF zeigte am Vormittag übrigens den 60 Jahre alten Spielfilm "Winnetou" mit Pierre Brice, Lex Barker, Marie Versini, Mario Adorf, Ralf Wolter und vielen anderen. Den Westernklassiker sahen ab 11.50 Uhr immerhin 900 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (9,6 Prozent).

