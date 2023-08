Einschaltquoten

vor 20 Min.

Kopf-an-Kopf-Rennen: Ermittler-Duo vor Leichtathletik-WM

Artikel anhören Shape

Die Krimireihe "In Wahrheit" kommt offenbar gut beim Publikum an. Am Samstag sicherte sich der Film zumindest den Tagessieg.

Ein Internetbetrüger und zwei tote Singlefrauen haben dem ZDF am Samstagabend einen knappen Sieg im Rennen um die höchsten Einschaltquoten beschert. Mit ihrer inzwischen siebten Folge konnte die Krimireihe "In Wahrheit" mehr Zuschauer vor die Bildschirme holen als die Konkurrenz. Insgesamt 4,32 Millionen Menschen (19,5 Prozent) wollten den Samstagskrimi mit den TV-Ermittlern Judith Mohn und Freddy Breyer sehen. Die Leichtathletik-WM im Ersten landete mit 4,26 Millionen (19,2 Prozent) knapp dahinter. Weit dahinter reihte sich der Privatsender Sat.1 ein: Die Jubiläums-Doku "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" wollten 1,32 Millionen (6,1 Prozent) sehen. RTL konnte mit dem Staffel-Finale von "Big Bounce - Die Trampolin Show" 850.000 Zuschauer (3,9 Prozent) für sich gewinnen. Vox lockte mit der Sendung "Wir kaufen einen Zoo" 600.000 Menschen vor das TV-Gerät (2,8 Prozent). Die Krimiserie "Navy CIS: L.A." auf Kabel eins wollten 590 000 Zuschauer sehen (2,7 Prozent). ZDFneo zeigte den Hollywood-Thriller "Das Netz" mit Sandra Bullock in der Hauptrolle - 520.000 Zuschauer (2,4 Prozent) waren dabei. Auf RTLzwei schalteten 450.000 (2,0 Prozent) für den ersten Teil des Teeniefilm-Klassikers "Eis am Stiel" ein. Die ProSieben-Show "Duell um die Welt" mit dem Komiker-Duo Joko und Klaas erreichte 290.000 Menschen (1,6 Prozent). (dpa)

Themen folgen