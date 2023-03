Mehr als sechs Millionen sehen ZDF-Krimi

Der ZDF-Krimi "Unbestechlich" hat am Montagabend die meisten Primetime-Zuschauer gehabt.

6,11 Millionen (21,9 Prozent) sahen den Film mit Michael Klammer, Samia Muriel Chancrin und Maja Schöne, in dem interne Ermittler beim LKA Düsseldorf die Helden sind.

RTL hatte die Sondersendung "RTL Aktuell Spezial: Der Mega-Streik - Deutschland lahmgelegt" im Programm, das interessierte 2,21 Millionen (8,0 Prozent). Danach kam Günther Jauchs Quiz "Wer wird Millionär?" bei dem Privatsender auf 3,21 Millionen (13,4 Prozent).

Das Erste hatte die Naturdoku "Unsere Meere" zu bieten und sprach 2,30 Millionen (8,2 Prozent) an. Im Anschluss kam die ARD-Talkrunde " Hart aber fair" mit Louis Klamroth auf 2,17 Millionen (8,2 Prozent). Das Thema lautete diesmal: "Der große Streiktag - gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft?" .

ZDFneo strahlte den britischen Krimi "Inspector Barnaby: Schreie in der Nacht" aus. Der Film aus der 12. Staffel der Erfolgsserie mit John Nettles, Jason Hughes und Jane Wymark erreichte 1,82 Millionen (6,5 Prozent). Die Vox-Datingshow "First Dates Hotel" sahen sich 1,13 Millionen (4,2 Prozent) an. Sat.1 kam mit der Sondersendung "Streik Spezial. Deutschland steht still" auf 750 000 Zuschauer (2,7 Prozent), danach zog es zur Spielshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" mit dem Moderatorenduo Florian Schmidt-Sommerfeld und Melissa Khalaj 1,07 Millionen (4,4 Prozent) vor die Mattscheibe.

RTLzwei sprach mit "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" 880 000 Dokusoap-Fans (3,1 Prozent) an. Auf Kabel eins guckten 820 000 Quentin-Tarantino-Fans (3,4 Prozent) den amerikanischen Gangsterfilm "Pulp Fiction" mit John Travolta, Samuel L. Jackson und Uma Thurman. Die US-Actionserie "9-1-1: Notruf L.A." auf ProSieben mit Angela Bassett, Peter Krause und Jennifer Love Hewitt hatte 800 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,9 Prozent).

(dpa)