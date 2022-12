Mehr als vier Millionen sehen Plasbergs Abschied

Quotensieger wurde Frank Plasberg am Freitagabend nicht. Sein Jahresrückblicks-Quiz bleibt ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

Im Schnitt 4,18 Millionen Menschen haben Frank Plasbergs Abschied als Moderator des alljährlichen ARD-Jahresrückblicks-Quiz verfolgt. Die Sendung "2022 - Das Quiz" brachte dem Ersten am Freitagabend einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Damit lief es beim 15. und letzten Auftritt Plasbergs in dieser Rolle nicht ganz so gut wie in den besten Zeiten der Show.

Das Jahresquiz galt lange als erfolgreichster Jahresrückblick im deutschen Fernsehen. Plasbergs Premiere zum Ende des Jahres 2008 hatten fast sieben Millionen Leute verfolgt (Marktanteil: 22,6 Prozent). Vor einem Jahr waren es bei "2021 - Das Quiz" rund 5,5 Millionen (20,7 Prozent). Der 65-jährige Plasberg hat inzwischen auch die Moderation der ARD-Talkshow "hart aber fair" abgegeben.

Ein deutlich größeres Publikum entschied sich am Freitagabend für das ZDF. Die Krimiserie "Die Chefin" kam ab 20.15 Uhr auf 6,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (23,0 Prozent). Im Anschluss schauten 5,19 Millionen (20,0 Prozent) die "SOKO Leipzig".

Sat.1 kam mit der Show "Stars in der Manege" auf 1,76 Millionen (6,9 Prozent). ProSieben hatte den Film "Suicide Squad" im Programm und bewegte 1,03 Millionen Leute (3,9 Prozent) zum Einschalten.

ZDFneo lockte mit dem Film "Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen" 0,94 Millionen (3,5 Prozent) an und Kabel eins mit dem Abenteuerklassiker "Die Goonies" 0,59 Millionen (2,2 Prozent).

