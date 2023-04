Starker Auftakt für "Herzkino"-Chirurgen Patrick Kalupa

"Dr. Nice" aus der neuen "Herzkino"-Reihe im ZDF lockt zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Ganz oben im Quoten-Ranking liegt allerdings ein Dauerbrenner.

Schauspieler Patrick Kalupa hat mit seiner neuen "Herzkino"-Reihe im ZDF einen guten Start hingelegt. 5,28 Millionen (17,4 Prozent) schalteten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Zweiten "Dr. Nice" ein. In dem Format spielt Kalupa an der Seite von Josefine Preuß einen Top-Chirurgen, der mit einem Handicap zu kämpfen hat.

Zuschauerstärkste Sendung zur Primetime war mit 8,45 Millionen (27,8 Prozent) der "Tatort" im Ersten. In dem Fall "Verborgen" beschäftigte ein verschwundener Teenager die norddeutschen Ermittler Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz).

Sat.1 strahlte den amerikanischen Science-Fiction-Film "Men in Black: International" aus - 2,09 Millionen (7,3 Prozent) sahen zu. RTL hatte den US-Actionfilm "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" zu bieten und lockte damit 1,53 Millionen (5,3 Prozent) an. Das Vox-Kochduell "Mälzer und Henssler liefern ab!" kam auf 1,24 Millionen (5,0 Prozent). Für die ProSieben-Spielshow "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" entschieden sich 890.000 Menschen (3,1 Prozent).

Die Kabel-eins-Berufsdoku "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" holten sich 880.000 Leute (3,0 Prozent) ins Haus. Auf RTLzwei lief die US-Komödie "American Pie - Jetzt wird geheiratet" mit Jason Biggs und Alyson Hannigan, das schauten sich 490.000 Fans (1,7 Prozent) an.

(dpa)