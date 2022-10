ZDF-Krimi "Kolleginnen" liegt vorne

Die ZDF-Krimiserie "Kolleginnen - Für immer" hat am Samstagabend die meisten Fernsehzuschauer interessiert.

Die ZDF-Krimiserie "Kolleginnen - Für immer" hat am Samstagabend die meisten Fernsehzuschauer interessiert. Im Schnitt folgten 4,98 Millionen den Kommissarinnen Irene Gaup (Caroline Peters) und Julia Jungklausen (Natalia Belitski) bei ihrem zweiten Fall. Das entspricht einem Marktanteil von 19,1 Prozent.

Knapp dahinter lag um 20.15 Uhr das Erste mit der Show "Wer weiß denn sowas XXL": 4,73 Millionen schalteten das Wissensquiz mit Kai Pflaume ein (19,7 Prozent).

Im Schnitt 2,13 Millionen schauten sich auf ProSieben "The Masked Singer" an (9,0 Prozent). Dort wurde am Samstag Schauspieler Armin Rohde enttarnt. Auf RTL feierte ein Klassiker aus den 90er Jahren Revival. 1,77 Millionen Zuschauer schalteten zu "RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" ein (7,4 Prozent). Sat.1 hatte den Thriller "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" im Programm und lockte damit 930 000 Zuschauer (3,7 Prozent). 810 000 Menschen entschieden sich für den SciFi-Film "Arrival" auf Vox (3,2 Prozent).

(dpa)