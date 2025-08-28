Keine Wechselgedanken: Krösche fühlt sich in Frankfurt wohl

Die Erfolge von Eintracht Frankfurt machen nicht nur die Spieler für andere Clubs interessant. Auch Sportvorstand Markus Krösche ist umworben und wurde schon vielfach mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Allen Begehrlichkeiten zum Trotz hat er sich bisher klar zur Eintracht bekannt. «Die Faktenlage ist klar. Ich habe Vertrag bis 2028. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns, haben eine sehr spannende Mannschaft und haben noch viel vor, auch noch viel Arbeit vor uns. Ich fühle mich schon wohl hier», sagte der 44-Jährige im «Logentalk» bei Hitradio FFH.

Er verwies auf die Erfolge in den letzten Jahren und auf die kommende Saison. Den Einzug in die Champions League über die Bundesliga bezeichnete er als weiteren Meilenstein. Zudem sei dies für ihn schon ein wenig wie ein Meistertitel. «Es ist die Krönung harter Arbeit und der Beweis, dass Träume wahr werden können, wenn man nie aufhört, an sie zu glauben», sagte er. Es gehe immer darum, sich weiterzuentwickeln und zwar als Mannschaft und als Club.

Kampf um Nummer 1 offen

Zudem sprach Krösche auch noch einmal über den Abschied von Torwart Kevin Trapp und dessen Nachfolger. «Für einen Spieler, der diesen Wunsch hat, versucht man Lösungen zu finden. Kevin war mehr als ein Spieler - er war eine Vereinsikone», sagte er. Wer die neue Nummer 1 wird, ließ er aber offen. Bis dato galt Kaua Santos als Favorit, doch auch der von Werder Bremen verpflichtete Michael Zetterer hinterließ bei seinem Debüt einen guten Eindruck. «Am Ende entscheidet die Leistung», sagte Krösche.