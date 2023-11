Einzug bei Promi Big Brother 2023: Ein Foto bringt Jürgen Milski zum Weinen!

23 Jahre nach seiner Teilnahme an der ersten "Big Brother"-Staffel ist Jürgen Milski bei "Promi Big Brother" dabei. Beim Einzug ins Haus muss er direkt weinen.

Vor 23 Jahren startete eines der ersten Reality-TV Formate in Deutschland: "Big Brother". Ein aus den USA importieres Fernsehkonzept feierte Premiere und veränderte die deutsche Fernsehlandschaft für immer. Damals mit dabei: Jürgen Milski, der als Publikumsliebling und "Sieger der Herzen" galt. Aufbauend auf seinen Auftritt im Jahr 2000 bei "Big Brother" startete Milski eine Karriere als TV-Star, Schlagersänger und wiederkehrende Reality-TV-Persönlichkeit.

Wenn es heute, am 20. November 2023 um 20:15 Uhr bei Sat.1 mit einer neuen Staffel "Promi Big Brother" losgeht, wird Jürgen Milski auch wieder dabei sein. 23 Jahre nach seinem zweiten Platz bei "Big Brother" kehrt Milski in das Haus zurück. Und das wohl nicht ganz unemotional. Sehr aufmerksame Fans konnten schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge auf dem neu eingeführten "24 Stunden Livestream" auf der Streamingplattform "Joyn" mitverfolgen, wie die Promis in das Big Brother Haus einziehen. Jürgen Milski hat das nicht kalt gelassen.

Tränen bei "Promi Big Brother": Darum weinte Jürgen Milski

Jürgen Milski zog als erster Teilnehmer der diesjährigen " Promi Big Brother"-Staffel in den Container ein und wurde dort direkt mit ein paar Erinnerungsstücken konfrontiert. Neben einem Sofa und einer Decke, die er aus seiner Teilnahme an der ersten "Big Brother" Staffel im Jahr 2000 kannte, hing in dem ihm zugewiesenen Bereich auch noch ein Foto, das Milski zu Tränen rührte.

Das Foto ist sehr alt und zeigt ihn als kleinen Jungen, adrett im Anzug gekleidet, neben einem Mann, der ihn in seinen Armen hält. Der Mann ist Milskis Vater, der wohl bereits vor einigen Jahren verstarb. Milski kamen die Tränen und er erinnerte sich, wie sein Vater bei seinem großen Durchbruch vor vielen Jahren noch am Leben war und ihn beim Auszug aus dem Container begrüßen konnte. "Vor 23 Jahren hat mein Vater 'Big Brother' noch miterlebt. Der guckt mir aus dem Himmel jetzt zu und freut sich", erklärte das "Big Brother"-Urgestein seine emotionale Reaktion.

Später bedankt Milski sich auch dafür, dass er damals vor 23 Jahren bei der ersten "Big Brother"-Ausgabe dabei sein durfte. Für ihn sei die Teilnahme dieses Jahr voll von Erinnerungen. Am 24. November feiert Milski außerdem sogar seinen 60. Geburtstag im "Promi Big Brother"-Haus. Vielleicht gibt es ja zu Ehren des Format-Urgesteins eine kleine Party im Container.

Übrigens: Neben Jürgen Milski sind in der diesjährigen Ausgabe noch viele andere deutsche Prominente dabei, wie zum Beispiel Peter Klein und Dilara Kruse.