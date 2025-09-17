Löwen Frankfurt holen Stürmer Ty Glover

Nach dem Saison-Fehlstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und dem Ausfall von Jakob Lilja sind die Löwen Frankfurt noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie die Hessen mitteilten, schließt sich Ty Glover den Löwen an. Über die Dauer des Vertrages machte der Verein keine Angaben. Die Löwen arbeiten daran, dass der 24 Jahre alte Angreifer bereits am Donnerstag im Heimspiel gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen eingesetzt werden kann.

Beim Tabellenletzten der DEL erhofft man sich viel vom jungen Kanadier. «Ein echter Power Forward. Mit seiner Größe, Schnelligkeit und physischen Spielweise bringt er nicht nur Qualität, sondern auch Tiefe in unseren Kader», sagte Sportdirektor Jan Barta.

Der Kanadier sammelte erste Profi-Erfahrungen in der zweiten amerikanischen Hockeyliga (AHL). 2023 war er in der National Hockey League (NHL) bei den Vancouver Canucks unter Vertrag, spielte dort aber überwiegend nur für das Farmteam. Die abgelaufene Saison absolvierte Glover für die Abbotsfort Canucks in der American Hockey League (AHL).