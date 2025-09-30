Icon Menü
Eishockey: Löwen Frankfurt lösen Vertrag mit Niehus au

Eishockey

Löwen Frankfurt lösen Vertrag mit Niehus au

Lua Niehus spielt bei den Eishockey-Profis der Frankfurter Löwen keine große Rolle. Das hat jetzt Konsequenzen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Löwen Frankfurt trennen sich von Lua Niehus.
    Die Löwen Frankfurt trennen sich von Lua Niehus. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Die Löwen Frankfurt haben den Vertrag von Verteidiger Lua Niehus mit sofortiger Wirkung aufgelöst. «Lua ist derzeit Verteidiger Nummer 9 bei uns und möchte daher den Club verlassen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen», sagte Sportdirektor Jan Barta in einer Mitteilung des Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 20 Jahre alte Niehus bestritt 50 DEL-Spiele für die Hessen und erzielte dabei ein Tor.

