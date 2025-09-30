Löwen Frankfurt lösen Vertrag mit Niehus au

Die Löwen Frankfurt haben den Vertrag von Verteidiger Lua Niehus mit sofortiger Wirkung aufgelöst. «Lua ist derzeit Verteidiger Nummer 9 bei uns und möchte daher den Club verlassen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen», sagte Sportdirektor Jan Barta in einer Mitteilung des Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 20 Jahre alte Niehus bestritt 50 DEL-Spiele für die Hessen und erzielte dabei ein Tor.

