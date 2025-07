Löwen Frankfurt verpflichten NHL-erfahrenen Schweden Lilja

Die Löwen Frankfurt haben den schwedischen Stürmer Jakob Lilja verpflichtet. Der 31-Jährige kommt vom Schweizer Erstligisten HC Fribourg-Gottéron und bringt unter anderem Erfahrung aus der nordamerikanischen NHL mit, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

Lilja durchlief die Nachwuchsabteilung des schwedischen Clubs Rögle BK, spielte später unter anderem für Linköping HC und Djurgården und kam für die schwedische Nationalmannschaft zum Einsatz. In der Saison 2019/20 absolvierte der Außenstürmer 37 Spiele für die Columbus Blue Jackets in der NHL. Es folgten drei Jahre in der russischen KHL, wo Lilja in 158 Spielen 89 Scorerpunkte sammelte.

«Jakob ist ein vielseitiger und international erfahrener Stürmer auf Top-Niveau. Er verfügt über herausragende individuelle Fähigkeiten, ein Spiel zu gestalten, und ist zudem ein absoluter Teamplayer», sagte Assistenzcoach Jan Barta.