Nach Doping-Verstoß: Kassel Huskies verpflichten Seidenberg

Die Kassel Huskies haben den wegen eines Doping-Verstoßes gesperrten Yannic Seidenberg verpflichtet. Der frühere Eishockey-Nationalspieler trainiert seit Mitte Januar in Kassel und empfahl sich während dieser Zeit für einen Vertrag, wie der Club aus der zweitklassigen DEL2 mitteilte. Seidenberg ist nach abgelaufener Sperre wieder ab dem 14. März spielberechtigt.

Bei ihm war nach Angaben der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) bei einer Trainingskontrolle am 19. Januar 2022 Testosteron in der Probe nachgewiesen worden. Zudem habe der Spieler die Substanz DHEA gebraucht. Sie gehört zu den anabol-androgenen Steroiden auf der Verbotsliste.

Seidenberg spielte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter anderem für die Adler Mannheim und den EHC Red Bull München. Mit der Nationalmannschaft gewann er bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang sensationell die Silbermedaille.

Sportdirektor Kreutzer: Seidenberg «brennt»

«Yannic hat in den vergangenen Wochen bei uns gezeigt, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Nach dem unschönen vorzeitigen Karriereende brennt er nun darauf, sich noch einmal zu präsentieren», erklärte der Sportdirektor der Huskies, Daniel Kreutzer.

Die Nordhessen sind in der DEL2 aktuell Tabellendritter. «Yannic ist heiß auf diese Chance und wird für uns in der entscheidenden Phase der Saison, als Leader und Spieler von internationalem Format, sicherlich eine enorme Verstärkung sein», so Kreutzer.