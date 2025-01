Ein Kind dank Eizellspende: „Es war die mutigste Entscheidung meines Lebens“

Als Sonja ihren Schwangerschaftstest macht, ist es eigentlich noch zu früh. Zwei Wochen soll sie warten, haben die Ärzte in der Klinik gesagt. Am Tag zehn aber packt sie den Test aus. Sie erinnert sich noch, wie sie ihr Lieblingslied „Beyond Believes“ anhörte, wie ewig sich die Minuten des Wartens anfühlten. Und dann natürlich, der Moment, als das Ergebnis auf dem Teststäbchen erschien und sie anfing zu weinen. Als Erstes ruft sie ihre Freundin an, endlich kann sie die Nachricht verkünden: „Ich bin schwanger“. Als sie am Abend ihrem Mann den Test zeigt, zittern ihre Hände.

Neun Jahre hat Sonja auf diesen Moment gewartet, ihn sich ausgemalt. Sie ist nicht auf natürlichem Weg schwanger geworden. Zehn Tage vor ihrem positiven Testergebnis ist sie mit ihrem Mann Arthur nach Prag gefahren und hat sich die Eizelle einer fremden Frau einsetzen lassen. Beide heißen eigentlich anders, wollen aber anonym bleiben.

In den meisten europäischen Ländern ist die Eizellspende erlaubt

In Deutschland ist die Eizellspende verboten. Schätzungen zufolge fahren deshalb zwischen 1000 und 3000 Frauen im Jahr ins Ausland, um sich mit fremden Eizellen ihren Kinderwunsch zu erfüllen. In ganz Europa gibt es rund 100.000 Eizellspenden im Jahr. Anfang der 2000er-Jahre waren es noch etwa 8000 – die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verzehnfacht.

In den meisten europäischen Ländern ist die Eizellspende möglich. Innerhalb der Europäischen Union bilden Deutschland und Luxemburg mit ihren Verboten die Ausnahme, auch wenn die Eizellspende in den verbleibenden Ländern ganz unterschiedlich geregelt ist. Etwa die Hälfte aller Eizellspenden in Europa wird in Spanien und Tschechien durchgeführt.

Für die Kliniken ist es ein lukratives Geschäft und der Markt der Reproduktionstechnologien wächst. Paare mit unerfülltem Kinderwunsch sind bereit, Tausende Euro für die Eizellen fremder Frauen auszugeben. Doch die Spenderinnen nehmen dafür körperliche Risiken in Kauf.

Der unerfüllte Kinderwunsch führt bei Sonja zur Verzweiflung

Sonja sitzt im Schneidersitz auf dem Sofa, in den Händen eine Tasse Kaffee, und erzählt von ihrem langen Weg bis zur Schwangerschaft. Mit Mitte 20, erzählt Sonja, spürt sie das erste Mal einen Kinderwunsch. Ihr Freund und sie lassen die Verhütung weg. Doch nichts passiert. Und obwohl sie sich schon früh wundert, dass sie nicht schwanger wird, erzählt sie niemandem davon. Auch ihrem Gynäkologen sagt sie nichts, aus Angst, es könnte etwas nicht stimmen.

Sonja wird 30, sie heiratet ihren Freund, die beiden kaufen ein Haus. In ihrem Umfeld bekommen immer mehr Menschen Kinder. Nur bei Sonja will es einfach nicht klappen. Freundschaften zerbrechen, weil sie es nicht erträgt, dass andere schwanger werden. Was stimmt nicht mit ihr? „Ich war wirklich überzeugt, ich bin die einzige Frau, die es nicht auf die Reihe bekommt, Kinder zu kriegen“, erzählt sie.

Auch eine künstliche Befruchtung kann Sonja und Arthur nicht helfen

Als sie sich endlich traut, ihrem Gynäkologen von ihrem seit Jahren unerfüllten Kinderwunsch zu erzählen, ist schnell klar: Auf natürlichem Weg wird sie nicht schwanger werden. Ihr Gynäkologe schickt sie in eine Kinderwunschklinik. Zwei Mal versucht sie es mit einer künstlichen Befruchtung. Sie spritzt sich Hormone, damit möglichst viele Eizellen heranreifen, lässt sie sich entnehmen und später die befruchteten Eizellen wieder einsetzen. Ohne Erfolg. Obwohl die Krankenkasse in Deutschland drei Behandlungen anteilig bezahlt, entscheiden Sonja und Arthur sich gegen einen dritten Versuch. Zu belastend ist die hormonelle Behandlung, zu gering die Chance, dass es klappen könnte. Denn obwohl sie erst Anfang 30 ist, haben ihre Eizellen keine gute Qualität.

Zu diesem Zeitpunkt haben Sonja und Arthur für ihren Kinderwunsch etwa 5000 Euro gezahlt. Der Versuch, ein eigenes Kind zu bekommen, ist für sie erst einmal vorbei. Weil die Eizellspende in Deutschland illegal ist, dürfen die Ärzte in der Kinderwunschklinik nicht über diese Option informieren, geschweige denn, dazu beraten. Denn strafbar machen sich nicht die Spenderinnen oder Empfängerinnen, sondern die Ärzte.

Das Embyronenschutzgesetzt von 1990 verbietet die Eizellspende in Deutschland

Das Verbot der Eizellspende in Deutschland geht auf das Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 zurück. Der Grund dafür liegt vor allem in der angenommenen Gefahr einer „gespaltenen Mutterschaft“, wie es in der Gesetzesbegründung heißt. Dahinter steht die Befürchtung, dass das Kind Identifikationsprobleme bekommen könnte, wenn die genetische Mutter, die die Eizelle abgibt, und die soziale Mutter, die die Schwangerschaft austrägt, nicht dieselbe sind.

Durch Studien lässt sich das nicht belegen. Zwar gibt es in Deutschland wegen des Verbots wenig Untersuchungen zur Eizellspende, in anderen Ländern gibt es diese aber schon. Sie zeigen, dass eine fehlende genetische Verwandtschaft, zum Beispiel durch Samen- oder Eizellspende, keine negativen Auswirkungen haben muss. Sie legen aber nahe, dass es dem Kind hilft, frühzeitig darüber aufgeklärt zu werden.

Eine Expertenkommission sieht Möglichkeiten zur Legalisierung

Bis Frühjahr 2024 hat eine Expertenkommission im Auftrag der Bundesregierung das Verbot der Eizellspende geprüft. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass das Verbot aufgrund der Sorge vor der „gespaltenen Mutterschaft“ heute nicht mehr überzeugend ist. Im Abschlussbericht der Expertenkommission heißt es: „Das bisherige Verbot der Eizellspende ist verfassungsrechtlich nicht geboten. Wenn der Gesetzgeber die Eizellspende in Deutschland zulassen möchte, muss er sie gesetzlich ausgestalten, etwa wie in anderen Ländern im Rahmen eines umfassenden Fortpflanzungsmedizingesetzes.“ Ob das in naher Zukunft umgesetzt wird, ist durch den Regierungswechsel allerdings ungewiss. Insbesondere die FDP hatte zwar auf eine Legalisierung gepocht, konkrete Vorschläge gab es dazu aber nicht.

Denn obwohl die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Legalisierung der Eizellspende grundsätzlich für möglich halten, gibt es einiges zu beachten. So soll der Handel mit Eizellen weiterhin illegal bleiben und die Spenderin muss vor gesundheitlichen Risiken möglichst gut geschützt werden. Außerdem muss das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung berücksichtigt werden, so wie es auch bei Samenspende oder Adoption der Fall ist.

Sonja ist auf eigene Recherchen im Internet angewiesen

In Spanien und Tschechien, wo die meisten Frauen aus Deutschland für die Eizellspende hingehen, ist die Eizellspende hingegen anonym. Deshalb kann auch das Kind von Sonja und Arthur nie erfahren, wer seine genetische Mutter ist.

Nach ihren erfolglosen Versuchen, über künstliche Befruchtung schwanger zu werden, will Sonja immer noch nicht aufgeben. „Du hast irgendwann kein anderes Thema mehr“, erzählt sie, „du denkst nur noch an diesen positiven Schwangerschaftstest.“ Sie erinnert sich an einen Satz, den ihr der Arzt in der Kinderwunschklinik über die Eizellen gesagt hat: „An dieser Stellschraube darf ich leider nicht drehen.“ Gibt es also woanders die Möglichkeit, an dieser Stellschraube zu drehen?

Auf das Thema Eizellspende kommt sie schnell, als sie im Internet nach Lösungen für ihr Problem sucht. Monatelang liest sie sich ein, recherchiert in Kinderwunsch-Foren und kontaktiert andere Frauen, die mit der Eizellspende schwanger geworden sind.

Internetseiten versprechen einen schnellen Erfolg durch die Eizellspende

Die Foren sind eine Welt für sich. Frauen mit Kinderwunsch tauschen sich über verschiedenste medizinische Behandlungen aus und geben sich gegenseitig Tipps. Nicht nur, aber auch über die Eizellspende. Welche Klinik wird empfohlen? Wie läuft die Eizellspende genau ab? Bei wem war sie erfolgreich? „Finde es schön, dass es doch so viele gibt, die die Eizellspende in Anspruch nehmen... Im Freundeskreis möchte ich das Thema nicht unbedingt anschneiden, da ich denke, dass viele es nicht verstehen werden....“ schreibt eine Frau auf die vielen Antworten nach ihrer Frage zur Eizellspende.

Die Google-Suche verspricht einen schnellen Erfolg: „Eizellspende ohne Wartezeit“ oder „Erfolgsquote von 97%“. Eine Klinik in Tschechien wirbt mit einem ganzheitlichen Ansatz, inklusive Fruchtbarkeitsyoga und Meditation. In Dänemark bietet eine Klinik das Baby-Garantie-Paket an. Eine ukrainische Klinik gibt an, dass ihre Eizellspenderinnen mindestens 1,60 groß sind und außerdem keine schlechten Gewohnheiten haben. In einer tschechischen Klinik können die Empfänger nicht nur Haut- und Haarfarbe der Spenderin aussuchen, sondern auch nach Gewicht oder Ausbildung entscheiden. Auf fast allen Webseiten sind Bilder von Babys und glücklichen Eltern. Von der „Reise“ zum eigenen Kind ist die Rede, auf der die Klinik die „Wunscheltern“ begleiten möchte.

Die Spenderinnen sind finanziell auf die Aufwandsentschädigung angewiesen

Die Höhe der Kosten unterscheidet sich nicht nur nach Land, sondern auch nach den Leistungen, die versprochen werden. Grob variieren sie zwischen 5000 und 10.000 Euro. Das Baby-Garantie-Paket in der dänischen Klinik liegt bei 20.000 Euro. Was die Spenderinnen erhalten, ist von Land zu Land unterschiedlich. Weil ein Verkauf von Eizellen nicht erlaubt ist, bekommen sie eine Aufwandsentschädigung. Die reicht von 250 Euro in Finnland bis 2000 Euro in Belgien. In Tschechien bekommen Frauen 560 Euro, in Spanien liegt der Betrag bei 1100 Euro. In Österreich wiederum bekommen die Spenderinnen kein Geld für ihre Eizellen. Hier gab es im Jahr 2023 allerdings nur etwas über 40 Spenderinnen. Im Bericht der Expertenkommission der Bundesregierung aus dem Frühjahr 2024 steht: „Die Erfahrungen in Ländern, in denen die Eizellspende zugelassen ist, zeigen überwiegend, dass eine attraktive Vergütung und ein Wohlstandgefälle im Land zusammenkommen müssen, damit sich genügend junge Frauen bereitfinden, Eizellen zu spenden.“

Das ist auch ein Kritikpunkt von Jonte Lindemann vom Gen-ethischen Netzwerk. Der Verein setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Bio-, Gen- und Fortpflanzungstechnologien ein und arbeitet mit ökologischen und feministischen Bewegungen zusammen. „Es ist nicht die Mittelschicht, die in diesen Ländern ihre Eizellen spendet“, sagt Lindemann. Vielmehr seien es oft junge Frauen, für die die 1000 Euro Aufwandsentschädigung viel Geld sei. In einem Land wie Spanien oder Tschechien könne man davon einen Monat leben. Auf der anderen Seite stünden meist ältere, wohlhabende Paare, die sich ihren Kinderwunsch durch den Zugriff auf den Körper Dritter ermöglichen, sagt Lindemann.

Die Kliniken verdienen viel Geld mit den gespendeten Eizellen

Im Sommer 2021 zeigte die Ausstellung „Baby machen“ in Berlin die Eizellspende aus Perspektive der Eizellspenderinnen. „Ich kam mir wie eine Eizelle mit Beinen drunter vor“, berichtete eine Spenderin bei der Vernissage. Es sei eine leichte Art gewesen, an Geld zu kommen, erzählte sie. Im Bericht der Expertenkommission der Bundesregierung heißt es zu den Eizellspenderinnen: „Die meisten Spenderinnen sagen rückblickend, dass sie die Spende nicht bereuen. Sie berichten aber oft von schlechten Erfahrungen, was die körperlichen Beschwerden, die Qualität der medizinischen Versorgung und die Art und Weise, wie sie behandelt wurden, angeht.“

Im Kontext der Eizellspende gibt es allerdings nicht nur Spenderin und Empfängerin. Anders als die Samenspende, die theoretisch auch privat organisiert werden kann, ist die Eizellspende zwangsläufig in ein medizinisches System eingebunden. Geld verdienen also weniger die Spenderinnen, sondern die Kliniken. Aus dem Wunsch nach einem Kind ist längst ein globaler Markt geworden – Tendenz wachsend: 2022 lag der Reproduktionsmarkt bei einem Wert von 25,6 Billionen Dollar, für 2030 wird er auf 41,4 Billionen Dollar geschätzt.

Lindemann gibt zu bedenken, dass ein Großteil der Kliniken in privater Hand ist. Einige sind zudem in Ketten organisiert, haben teilweise Standorte in ganz Europa. In Spanien haben schon 2015 die fünf größten Ketten mehr als die Hälfte des Umsatzes von Kinderwunschbehandlungen gemacht. Auch in Deutschland ist nur ein Drittel der Kinderwunschkliniken an öffentliche Institutionen wie Uni-Kliniken angegliedert.

Bei der Eizellspende gibt es gesundheitliche Risiken für die Spenderin

Jonte Lindemann sieht dabei zwei Probleme. Anders als bei anderen Behandlungen haben die Kliniken bei der Eizellspende zwei Patientinnen: die Spenderin und die Empfängerin - und eine von beiden zahlt sehr viel Geld für die Behandlung. Lindemann vermutet, dass die Ärztinnen und Ärzte deshalb eher das Wohl der Empfängerin berücksichtigen als das der Spenderin. Außerdem ist nicht nur jede Klinik für sich profitorientiert, sie stehen auch in Konkurrenz zueinander: „Die Zahlen gelungener Schwangerschaften sind das, womit die Kliniken überzeugen wollen.“ Und die Erfolgsquoten steigen, je mehr Eizellen entnommen werden können. Die Spenderinnen werden deshalb so stark hormonell stimuliert, dass etwa zehn bis 20 Eizellen entnommen werden können. Lindemann sagt außerdem, die Spenderinnen würden oftmals schlecht über die mit der Spende verbundenen Risiken aufgeklärt werden.

Denn Risiken gibt es bei der Eizellspende. Aber von vorne: Was passiert dabei eigentlich? Ein Besuch bei Dr. Michael Feichtinger in Wien. Er leitet eine Kinderwunschklinik, die von seinem Vater vor über 40 Jahren gegründet wurde. In den 1980er-Jahren war Winfried Feichtinger für das erste durch künstliche Befruchtung gezeugte Kind Österreichs verantwortlich. Weil die eigentlichen Klinikräume gerade renoviert werden, ist sein Sprechstundenzimmer für einige Monate in einer anderen Praxis untergebracht. „Tor zum Jungbrunnen“ steht an der Praxistür, in der sonst ästhetische Laserbehandlungen durchgeführt werden. Nun sitzt Feichtinger – weißer Kittel, weißes Hemd, rosa Krawatte – hinter dieser Tür und berät Frauen, wie sie mit Reproduktionstechnologien doch noch schwanger werden können. Denn die meisten Frauen, die zu ihm kommen, sind bereits über 40 und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf natürlichem Weg schwanger werden, ist gering.

Das medizinische Prozedere ähnelt dem der künstlichen Befruchtung

Bei der Eizellspende, erklärt Feichtinger, wird die Spenderin ähnlich wie bei einer künstlichen Befruchtung hormonell stimuliert, sodass möglichst viele Eizellen heranreifen. Über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen spritzt sich die Frau täglich ein follikelstimulierendes Hormon.

Per Ultraschall wird das Wachstum der Eizellen dann in der Klinik verfolgt. Wenn sie möglichst groß und zahlreich sind, werden die Eizellen entnommen. Um diesen Vorgang zu veranschaulichen, zeichnet Feichtinger auf einem Blatt Papier die inneren Geschlechtsorgane der Frau auf. Links und rechts zwei Eierstöcke, in der Mitte die Gebärmutter und die Vagina. In den Eierstöcken sind viele kleine Punkte – die vielen zu gewinnenden Eibläschen, in denen die Eizellen sind. Mit Pfeilen zeichnet Feichtinger auf, wie der Arzt mit einer dünnen Nadel durch die Vaginalwand in die Eibläschen sticht und so die Eizellen aus dem Eierstock holt. Das Ganze dauere maximal fünf Minuten, sagt er, die Spenderin sei währenddessen unter Narkose, Narben gebe es keine.

Die Eizellen werden danach entweder eingefroren oder direkt befruchtet – mit dem Sperma des Partners oder mit Sperma aus einer Samenbank. Heutzutage wird der Empfängerin dann meistens lediglich eine befruchtete Eizelle eingesetzt. Vor allem, wenn die Empfängerin nicht vor Ort ist – wie es bei Frauen aus Deutschland der Fall ist –, ist das kompliziert. Denn eine Frau wird nicht zu jedem Zeitpunkt ihres Zyklus schwanger. Damit alles klappt, werden ihre fruchtbaren Tage künstlich herbeigeführt. Sie bekommt zuerst Östrogen, damit sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, und danach Progesteron, damit sich die Schleimhaut öffnet. Fünf Tage später wird ihr der Embryo mit einem kleinen Katheter in die Gebärmutter gesetzt. „Beim ersten Versuch liegt die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 40 bis 50 Prozent, dass die Frau schwanger wird“, sagt Feichtinger.

Durch medizinischen Fortschritt gebe es wenig Risiken, sagt Feichtinger

Er ist froh, dass er die Eizellspende in seiner österreichischen Klinik anbieten kann. „Gerade wenn ich die Paare schon monate- oder jahrelang begleite, ist es schön, wenn wir diesen Weg dann auch gemeinsam gehen können und ich sie nicht ins Ausland schicken muss.“ Denn das sei auch aus psychologischer Perspektive schwierig für die Paare: Sie seien hoffnungslos und hätten das Gefühl, ihre Klinik zu Hause gebe sie auf. Immer wieder erlebt Feichtinger, dass Paare auch Jahre nach ihrer Behandlung noch Weihnachtskarten senden oder in der Praxis vorbeikommen, um sich bei ihm zu bedanken.

Für die Spenderinnen seien die Risiken bei der Eizellabgabe heute durch den medizinischen Fortschritt minimiert, sagt Feichtinger. Trotzdem kann es durch die Hormonbehandlung zum Beispiel zum ovariellen Überstimulationssyndrom kommen. Übelkeit, Erbrechen, manchmal sogar Atemnot oder im schlimmsten Fall lebensgefährliche Komplikationen können die Folge sein. Junge Frauen, also diejenigen, die für eine Eizellspende infrage kommen, haben ein höheres Risiko für diese Nebenwirkung. Auch Blutungen oder Infektionen können bei der Eizellentnahme entstehen. Um die Risiken zu minimieren, ist die Eizellabgabe begrenzt. In Dänemark zum Beispiel dürfen Frauen maximal sechsmal Eizellen spenden. Aber, wendet Jonte Lindemann vom Gen-ethischen Netzwerk ein, zumindest in Spanien funktioniert die Kontrolle bisher nicht. Es kann also sein, dass Frauen in verschiedenen Kliniken öfter spenden und sich das Risiko für Nebenwirkungen dadurch erhöht.

Kritik an selektiven Maßnahmen bei der Eizellspende

Und noch ein Problem sieht Lindemann: Vielerorts werden die Eizellspenderinnen mangelhaft oder gar nicht psychologisch betreut. Dabei kann es sein, dass sie im Zuge der Spende von genetischen Abweichungen oder verborgenen Krankheiten erfahren. Denn neben Testungen auf Infektionskrankheiten gehören auch genetische Trägertests zur Auswahl der Spenderinnen. „Für die Empfängerin wäre es eine Katastrophe, wenn sie gespendete Eizellen bekommt, und dann vielleicht eine Fehlgeburt hat, weil die Spenderin genetische Auffälligkeiten hatte“, sagt Michael Feichtinger. Trotzdem sieht er die Zunahme genetischer Tests kritisch. Nicht immer seien diese Testungen sinnvoll, kosten aber viel Geld und versprächen eine vermeintliche Sicherheit. Für Jonte Lindemann ist das ein Zeichen dafür, dass selektive Mechanismen durch Reproduktionstechnologien immer verbreiteter werden.

Nicht zuletzt die in Deutschland streng regulierte und umstrittene Präimplantationsdiagnostik ist in vielen Ländern einfacher möglich. Dabei werden künstlich befruchtete Embryonen auf genetische Auffälligkeiten untersucht, bevor sie in die Gebärmutter eingesetzt werden. Aber nicht nur das: In den USA werden zehn Prozent dieser Untersuchungen mit dem Ziel durchgeführt, das Geschlecht des zukünftigen Kindes auszuwählen.

„Die Eizellspende war die mutigste Entscheidung meines Lebens“ sagt Sonja

Auch Sonja kannte einige Details über ihre Spenderin und konnte anhand dessen auswählen. Bevor sie damals nach Tschechien fuhr, schickte sie Fotos von sich an die Klinik. Dann bekam sie Vorschläge zugeschickt: Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Körpergröße, Alter und Beruf erfuhr sie über die Spenderin. Außerdem – und das ist für sie entscheidend – dass die Spenderin bereits einmal Eizellen gespendet hatte, die zu einer Schwangerschaft geführt haben.

Damit die gespendeten Eizellen befruchtet werden konnten, fuhr Sonjas Mann Arthur zuerst allein in die Klinik, um sein Sperma abzugeben. Alle Beratungsgespräche konnten über das Telefon geführt werden. Die notwendigen Untersuchungen übernahm Sonjas Gynäkologe in Deutschland, ihm hatte sie von ihrem Plan, eine Eizellspende zu bekommen, erzählt. In Prag wurden die beiden dann auf Deutsch empfangen. Es gab ein letztes Gespräch mit der Ärztin, bevor Sonja eine Eizelle eingesetzt wurde. Zwei Stunden später saß sie mit Arthur im Auto zurück nach Deutschland. Schon da spürte sie dieses Ziehen in der Leiste, das sie als Anzeichen für die Schwangerschaft deutete.

„Mich für die Eizellspende zu entscheiden, war die mutigste und beste Entscheidung meines Lebens“, sagt Sonja heute. Noch immer ist sie mit der Klinik in Kontakt, schickt Fotos von ihrem Kind. In der Schwangerschaft, sagt sie, war sie übervorsichtig. „Ich habe so lange für dieses Kind gekämpft, ich hätte alles dafür getan.“ Ob sie manchmal noch an die Spenderin denkt? Während der Schwangerschaft sei sie ihr sehr dankbar gewesen, erzählt sie. „Denn ohne diese Frauen hast du keine Chance.“ Trotzdem hatte sie damals sofort das Gefühl, es sei ihr eigenes Kind in ihrem Bauch. Während sie erzählt, kommt ihr Kind vom Spielen mit Papa Arthur zurück, in der Hand das Kasperle, die Kuscheltier-Kuh und die Hexenpuppe. Mama soll Tritratralala machen. Das kann Papa einfach nicht so gut.