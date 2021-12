"El Gordo" 2021: Alle Infos zur spanischen Weihnachtslotterie - kann man auch in Deutschland mitspielen?

"El Gordo": Die spanische Weihnachtslotterie wird auch 2021 wieder ganz Spanien und den Rest der Welt in Glücksspiel-Histerie versetzen. Los kaufen in Deutschland? Ziehung im Live-Stream? Gewinnzahlen? Alle Infos gibt es hier.

Am Vormittag des 22. Dezember geht es, wie jedes Jahr, dem "Dicken" an den Kragen: "El Gordo", der legendäre Hauptgewinn der spanischen Weihnachtslotterie, wird am Stück einer gierigen Menge zum Fraß vorgeworfen - satte 4 Millionen Euro warten auf den oder die Gewinner. Insgesamt werden bei der seit 1892 existierenden Lotterie nicht weniger als 2,38 Milliarden Euro ausgespielt - mit dieser Gesamtsumme gilt sie als die größte derartige Veranstaltung weltweit. Interessiert? Hier finden Sie alle Daten und Fakten zur Sonderziehung "Sorteo Extraordinario de Navidad" der zweimal wöchentlich ausgespielten spanischen "Lotería Nacional".

Wann ist die Ziehung von "El Gordo" 2021?

Die Ziehung der Gewinnzahlen findet am Mittwoch, 22. Dezember 2021, ab 9 Uhr in Madrid statt. Die rund dreieinhalbstündige Auslosung können Sie im spanischen Fernsehen und im Internet live miterleben.

"El Gordo" 2021: Los kaufen in Deutschland

Gespielt werden kann die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" auf der ganzen Welt, also auch bei uns in Deutschland. In Spanien gibt es die Lose normalerweise ab Ende Juli direkt vor Ort, zum Beispiel in Lottoshops, Bars, Kneipen oder bei fliegenden Händlern auf der Staße. Im Mutterland sind besonders die Zehntellose ("Decimos") populär, die 20 Euro kosten. In normalen, coronafreien Jahren machen unzählige deutsche Spanienurlauber von dieser Möglichkeit Gebrauch. Man kann die Originallose auch online kaufen, die dann physisch per Post verschickt werden.

Die Teilnahme von Deutschland aus funktioniert zusätzlich über sogenannte Zweit-Lotterien, bei denen Veranstalter wie zum Beispiel tipp24.com, lottoland.com oder lottohelden.de die Lotterie 1:1 abbilden und als Treuhänder fungieren. Partner ist also in diesem Fall nicht der staatliche spanische Veranstalter Loterías y Apuestas del Estado. Man sollte daher vorsichtig sein bei Anbietern, die keiner kennt.

Die Lose kosten in diesem Fall etwas mehr als in Spanien. Neben den vielgenutzten Decimos gibt es zahlreiche weitere Los-Varianten: Hundertstellose, Fünfzigstellose, Zwanzigstellose, Zehntellose, Fünftellose, halbe Lose und ganze Lose. Preis und Gewinnchancen variieren entsprechend.

Ziehung von "El Gordo" 2021 im Live-Stream

Die Weihnachtslotterie wird wie jedes Jahr im spanischen Fernsehen live vom Sender TVE übertragen. Dabei gelten Einschaltquoten von bis zu 50 Prozent als normal.

Im deutschen Fernsehen hingegen ist die Glücksspiel-Sause nicht zu sehen. Wer Spaniens TV nicht über eine Satellitenschüssel hereinbekommt, kann die Ziehung "El Gordo" aber am 22.12.21 ab 9 Uhr beim öffentlich-rechtlichen spanischen Sender rtve als Livestream verfolgen.

Die Gewinnzahlen - spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" 2021

Die Gewinnzahlen werden wir an dieser Stelle nachtragen, sobald sie vorliegen.