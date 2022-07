Elbtunnel-Sperrung 2022 auf A7: Termin und Umleitung

Am Elbtunnel wird gebaut - und das noch eine ganze Zeit lang. Im Hochsommer kommt es dort auf der A7 sogar zu zwei Vollsperrungen, eine für jeweils eine Fahrtrichtung.

Die A7 gleicht in Hamburg seit einigen Monaten einer Großbaustelle. Und das wird noch für einige Jahre so bleiben. Deshalb müssen Autofahrer bei der Durchreise durch die Hansestadt ohnehin etwas Geduld mitbringen. Etwas komplizierter gestaltet sich die Durchquerung an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Hochsommer - denn dann wird der Elbtunnel in jeweils einer Fahrtrichtung komplett gesperrt.

Wann wird der Elbtunnel wegen der Bauarbeiten zum ersten Mal gesperrt?

Zunächst wird die A7 in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Und zwar wie folgt:

Von Freitag, 22. Juli, um 22 Uhr, bis Montag, 25. Juli, um 5 Uhr

Zwischen den Anschlussstellen Hamburg Volkspark und Hamburg-Waltershof

Wann wird der Elbtunnel wegen der Bauarbeiten noch einmal gesperrt?

Diesmal ist die A7 in Fahrtrichtung Norden nicht passierbar. Hier die genauen Daten:

Von Freitag, 29. Juli, um 22 Uhr, bis Montag, 1. August, um 5 Uhr

Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Waltershof und Hamburg Volkspark

Video: SAT.1

Was ist der Grund für die Sperrungen am Elbtunnel?

Es finden Bauarbeiten an einem Lärmschutztunnel der A7 im Stadtteil Altona statt. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2028 gerechnet.

Wie der NDR unter Berufung auf die Autobahn GmbH mitteilt, sollen die ersten Tunnelelemente des zwei Kilometer langen Autobahndeckels eingebaut werden. Dieser führt dann über die auf acht Spuren erweiterte A7. Die Mopo ergänzt, für den kompletten Abriss der alten Brücken ist eine weitere Vollsperrung Mitte November geplant.

Derweil würden sich die Arbeiten an der dritten Querung, der Behringstraße, wegen besonderer Grundwasserverhältnisse verzögern. Wegen Abweichungen von den berechneten Daten könnten die Gründungsarbeiten vorerst nicht fortgesetzt und die entsprechenden Fertigteile hier noch nicht eingesetzt werden.

Welche Umleitungen werden empfohlen?

Der ADAC warnt für beide Wochenenden mit längeren Staus und erheblichen Zeitverlusten, denn täglich würden den gesperrten A7-Abschnitt Schätzungen zufolge mehr als 130.000 Fahrzeuge nutzen. Der örtliche Verkehr wird jeweils innerstädtisch über die Elbbrücken umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die Hamburg passieren wollen, sollten am ersten der beiden Wochenenden die A7 bei Neumünster-Süd verlassen und über die B205, die A21 und die A1 (Kreuz Bargteheide) in Richtung Hamburg fahren. Auf der A1 geht es dann am Horster Dreieck südlich der Hansestadt zurück auf die A7. Am zweiten Sperrungs-Wochenende wird dann die entgegengesetzte Reihenfolge empfohlen.

Laut NDR gibt es in Fahrtrichtung Süden noch diese Umleitungsmöglichkeiten: Abfahrt an der Anschlussstelle Hamburg Volkspark respektive Hamburg-Stellingen, dann den Elbbrücken-Schildern folgen und schließlich über die A1 oder die B75 und B73 zurück auf die A7. Für Reisende in Richtung Norden wird noch der Weg ab der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld über die Bedarfsumleitung U7, die B73, die B75 Elbbrücken und die B4 zur A7-Anschlussstelle Hamburg-Stellingen ins Spiel gebracht.