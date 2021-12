"Eldorado KaDeWe": Sendetermine, Darsteller, Folgen - Infos zur Serie über die Berliner Kaufhauslegende

"Eldorado KaDeWe": Die ARD bringt einen packenden Sechsteiler über den Berliner Kaufhaus-Mythos. Sendetermine? Handlung? Darsteller? Übertragung im TV und Stream? Wiederholung? Hier finden Sie kompakt alle Infos.

Das legendäre Berliner Kaufhaus des Westens ist nicht nur - und das seit Kaisers Zeiten - der berühmteste Konsumtempel der Republik, sondern auch ein Mythos. Die ARD haucht dieser Legende jetzt mit einem Sechsteiler Leben ein. Dabei geht es keineswegs nur um nackte Umsatzzahlen und Bilanzen - die Macher verflechten einige sehr unterschiedliche Lebensstränge miteinander. Nacktheit auch hier: nicht ausgeschlossen.

Sendetermine von "Eldorado KaDeWe"

Alle sechs Folgen laufen am selben Sendetag hintereinander in der ARD:

Montag, 27.12.21, 20.15 Uhr

Montag, 27.12.21, 21.05 Uhr

Montag, 27.12.21, 21:55 Uhr

Montag, 27.12.21, 22.40 Uhr

Montag, 27.12.21, 23.25 Uhr

Dienstag, 28.12.21, 00.15 Uhr

Bereits seit dem 20.12.21 ist die Serie in der ARD-Mediathek abrufbar.

Besetzung: Welche Darsteller spielen die Hauptrollen im Cast von "Eldorado KaDeWe"?

Valerie Stoll als Hedi

als Lia von Blarer als Fritzi

Joel Basmann als Harry

Damian Thüme als Georg

Der Film "Eldorado KaDeWe" stammt von Dagmar Wittmers.

Die Handlung: Worum dreht sich die Miniserie "Eldorado KaDeWe"?

Der Sechsteiler erzählt die wechselvolle Geschichte des legendären Berliner Kaufhauses KaDeWe. Dieser Konsumtempel, der angeblich bereits Marlene Dietrich als exklusiver Hoflieferant für Handschuhe und Hautcremes diente, hat die unterschiedlichsten Epochen überstanden. Gegründet im Kaiserreich, überlebte das Kaufhaus des Westens die Weimarer Republik, die Nazis und den Kalten Krieg.

Mythos KaDeWe – da schwingt die Erinnerung an die "goldene" Ära der krisengeplagten, wilden 1920er Jahre bis heute mit. Träume und Wünsche der unterschiedlichsten Schichten spiegeln sich in der Fassade dieser Institution, die man wohl nur mit "Harrod's" in London angemessen vergleichen kann.

"Eldorado KaDeWe": Welche Folgen gibt es?

1: Stadt der Frauen

Das Serien-Epos nimmt zwei polare Ereignisse der Goldenen Zwanziger in den Fokus: Berlin stürzt in Armut, Gewalt und Chaos – und das KaDeWe erblüht als Oase von Luxus und Schönheit.

2: Das reinste Vergnügen

Die junge Verkäuferin Hedi würde gern Mannequin für den KaDeWe-Modekatalog werden. In dem Szene-Nachtclub "Eldorado" erlebt sie eine Welt von Künstlerinnen, in der das bisherige Tabu lesbischer Liebe voller Selbstbewußtsein gebrochen wird.

3. Lila Nächte

In Berlin rast der Inflation entgegen, die Arbeiter hungern - und auch das KaDeWe muss ums Überleben bangen. Trotz aller Ungewissheit und der vielen Sorgen erscheint die Welt für Hedi in wunderbar sinnbetörenden Farben.

4. Kalter Entzug

Harry Jandorf, der Juniorchef vom Kaufhaus des Westens, setzt mit seinen Drogenexzessen die Existenz des ganzen Unternehmens aufs Spiel. Sein Vater Adolf ernennt den Buchhalter Georg zum Prokuristen und benutzt ihn als Aufpasser für den missratenen Sprössling.

5. Gegen die Zeit

Groß schluckt Klein – Gründer Adolf Jandorf bleibt nur die Wahl zwischen sofortigem Verkauf und baldiger Pleite. Juniorboss Harry und Prokurist Georg denken sich einen Bluff aus, um die Notlage zu kaschieren.

6. Das Ende der Schönheit

Die Machtübernahme durch die Nazis wirft ihren Schatten voraus: Für sogenannte "jüdische" Unternehmen wie das KaDeWe werden sämtliche Kredite gestrichen.

"Eldorado KaDeWe": Übertragung im TV oder Stream - gibt es eine Wiederholung?

Sie können "Eldorado KaDeWe" ganz konventionell im linearen TV der ARD verfolgen - das Erste verlangt seinen Zuschauern in diesem Fall allerdings ein einigermaßen belastbares Sitzfleisch ab. Die Übertragung läuft nämlich am 27. Dezember von 20.15 Uhr bis eine Stunde nach Mitternacht am Stück.

Falls Sie die sechsteilige Miniserie lieber zu einem anderen Zeitpunkt oder in kleineren Portionen genießen möchten, empfehlen wir Ihnen die ARD-Mediathek. Dort finden Sie bequem Ihren ganz persönlichen Rhythmus, und dort finden Sie auch für einen gewissen Zeitraum die Wiederholung.