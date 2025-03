VW zeigt elektrischen Up-Nachfolger

Volkswagen hat einen Entwurf für einen vollelektrischen Nachfolger des einstigen Kleinstwagens Up präsentiert. Im Düsseldorfer Congress Center zeigte Europas größter Autobauer die Studie ID. Every1, die beim Design an den 2023 eingestellten Up anknüpft. Die Serienversion des neuen Einstiegsmodells soll 2027 folgen und rund 20.000 Euro kosten.

«Der ID. Every1 ist das letzte Puzzleteil auf unserem Weg zur breitesten Modellauswahl im Volumensegment», sagte Markenchef Thomas Schäfer. Mit dem Modell unterhalb des für 2026 geplanten ID.2all runde VW seine Elektropalette nach unten ab.

Stilisierter Kühlergrill sorgt für Verbrenner-Optik

Mit dem Kleinwagen will VW gezielt an den 2023 eingestellten VW Up anknüpfen. Zwar fällt die Studie mit knapp 3,9 Meter fast 30 Zentimeter länger aus als der Vorgänger und mit gut 1,80 Meter auch 17 Zentimeter breiter. Beim Design habe er aber bewusst Anleihen an den 2023 eingestellten Kleinstwagen genommen, sagte Chefdesigner Andreas Mindt - samt stilisiertem Kühlergrill, auf den die Marke bei ihren E-Autos bisher verzichtete.

Im Innenraum verspricht VW dank Elektro-Architektur Platzverhältnisse wie im größeren Polo. Die elektrische Reichweite liegt bei 250 Kilometern, bei Tempo 130 wird der 95 PS starke Fronttriebler abgeregelt. Erstmals zum Einsatz kommt die neue Software-Architektur aus der Partnerschaft mit dem US-Hersteller Rivian.

Vorgänger fiel Cybersecurity zum Opfer

VW hatte den Kleinwagen Up, den es auch als E-Auto gab, 2023 auslaufen lassen, weil das Modell neue Regeln für die Cybersecurity nicht mehr erfüllte. Vor allem die Elektro-Version e-Up war zuletzt gefragt. Wegen zu großer Nachfrage musste VW die Bestellbücher immer wieder zeitweise schließen.

Die Neugier ist groß: Gäste fotografieren den ID. Every1. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Dank stilisiertem Kühlergrill sieht der ID. Every1 nicht aus wie ein E-Auto. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Volkswagen will mit dem ID. Every1 seine Elektropalette nach unten abrunden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Präsentation des geplanten Elektro-Einstiegsmodells von VW ist eine Weltpremiere. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa