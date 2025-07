Elena Uhlig: „Beim Wort Best Ager kriege ich die Krätze“

Frau Uhlig, Sie feiern am 31. Juli Ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass schenken Sie sich und uns ein eigenes Buch mit dem Titel „50 ist kein Tempolimit“. Was haben Sie denn gegen ein Tempolimit?

ELENA UHLIG: Ich habe grundsätzlich nichts gegen ein Tempolimit. Aber ich habe in Österreich acht Jahre auf dem Land gelebt. Und da war es so, dass bei runden Geburtstagen immer diese Temposchilder mit 50 oder 60 drauf verschenkt wurden. So etwas finde ich absurd. Als es dann um das Cover für das Buch ging, haben wir zwar auch viele andere Motive geshootet, aber am Ende wurde es das von mir vorgeschlagene Schild.

In der Buch-Ankündigung heißt es, Sie würden mit Witz und Herz erzählen, warum die Menschen aus dem 50. Geburtstag so eine große Sache machen.

UHLIG: Mich stört, dass die Gesellschaft so viel Wind um diesen Geburtstag macht. Einer hat beispielsweise zu mir gesagt: „Oh Gott, 50!“ Oder: „Jetzt kommst du auch bald in den Club!“ Und seit zwei Jahren werde ich ständig gefragt: „Wann ist es so weit?“ Diese 50 fühlt sich gesellschaftlich an wie: Ab jetzt bist du keine Frau mehr. Nur: Was bist du dann? Das wirkt wie eine Zäsur. Im 40er-Bereich kann man noch Kinder kriegen, aber mit 50 ist es für Frauen angeblich vorbei.

Ist es wirklich etwas anderes, ob man als Frau oder als Mann 50 wird?

UHLIG: Das glaube ich schon. Wir Frauen unterliegen nach wie vor gängigen Bildern, weil wir oft in Schubladen gesteckt werden oder uns selbst in sie einsortieren. Ab wann sollte man heiraten? Ab wann gebären? Bis wann gebären? Wir stecken noch viel in Rollenbildern. Mich nerven auch die jovialen Witze von Männern über Frauen.

Das gilt allerdings nicht nur für Männer über 50. Ihr Mann, Fritz Karl, hat diese 50-plus-Erfahrung schon hinter sich. Lässt er Sie davon profitieren?

UHLIG: Ich bin natürlich keine 30 mehr und das merke ich auch an meinem Körper. Aber vom Geist her fühle ich mich wie 30. Mein Mann geht nun auf die 60 zu. Das wiederum ist für mich völlig absurd. Ich habe ihn mit 39 kennengelernt und ich sehe in ihm immer noch den Mann, den ich kennengelernt habe. Mit Sicherheit hat sich auch sein Körper verändert, aber ich sehe es nicht. Allerdings ist er mit zunehmendem Alter immer weiser geworden. Das hilft auch in der Beziehung. Insofern profitiere ich schon davon.

Sie stellen sich in Ihrem Buch so große Fragen wie: Warum hadern wir mit dem Älterwerden – obwohl wir es mit zunehmender Erfahrung viel leichter schaffen, uns so anzunehmen, wie wir sind? Ja, warum?

UHLIG: Ich glaube, das hängt mit unterschiedlichen Dingen zusammen. Man fällt beispielsweise aus der werberelevanten Zielgruppe. Wir werden von der Werbung in Bilder gepresst: Ab jetzt seid ihr alt! Dabei habe ich erst jetzt das Geld, mir auch etwas zu leisten. Und den Begriff „Best Ager“ – wenn ich den höre, kriege ich die Krätze! Wir müssen ja immer etwas belegen, um glücklich zu sein, statt es einfach zu sein. Ich finde es besser, eine progressive Haltung zu haben und das Alter nicht nur an Zahlen festzumachen.

Sie berichten auch über die Wechseljahre. Machen sich bei Ihnen Symptome bemerkbar?

UHLIG: Ich kann Ihnen sagen! Oft bin ich derart schlecht gelaunt, da ist es echt schwierig, mit mir zusammenzuleben. Ich bin manchmal so schlimm drauf – und dann diese Schwitzattacken. Wenn man das nicht selbst mitmacht, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist. Das muss man wirklich ernst nehmen. Man will das halt nicht wahrhaben, weil es mit der Endlichkeit zu tun hat.

Und Männer haben eine Midlife-Crisis und wollen einen Porsche.

UHLIG: Ja, durchaus. Porsche würde ich übrigens auch gerne fahren. Wie wahrscheinlich auch junge Burschen, die dazu aber noch nicht genug Geld haben. Ich finde es übrigens doof, wenn man sagt, dass der Porsche nur zur Kompensation von Minderwertigkeitskomplexen da ist. Warum sollen ältere Männer nicht Bock haben dürfen, dieses Auto zu fahren?

Sie erzählen in dem Buch von ihren Lastern. Welche haben Sie?

UHLIG: Ungeduld, Verschwendungssucht – hach, ich liebe es, Geld auszugeben.

Ist Gesundheit für Sie ein großes Thema?

UHLIG: Ja, schon. Das ist tatsächlich etwas, was das Älterwerden erschwert. Denn man spürt langsam die Endlichkeit des Seins. Darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Aber die Einschläge kommen näher. Vor vier Jahren habe ich einen guten Freund verloren, das hat mich schon aus der Bahn geworfen. Früher habe ich mich unsterblich gefühlt – kennen Sie dieses Gefühl?

Eher nicht. Ich neige zur Hypochondrie.

UHLIG: Das ist toll, dadurch gehen Sie häufiger zum Arzt, was viele Männer ja versäumen. Das ist aber ein großer Fehler. Nehmen wir das Beispiel Darmkrebs. Wenn man den nicht frühzeitig erkennt, kann das böse Folgen haben.

Frau Uhlig, 50 wird man nur einmal: Wird es eine große Feier geben oder ziehen Sie den kleinen Kreis vor?

UHLIG: Das weiß ich nicht. Meinen Freundinnen habe ich gesagt, sie sollen sich diesen Tag freihalten. Für einen kleinen Kreis habe ich in einem Hotel vorreserviert. Was aber genau passieren wird, weiß ich noch nicht. Denn wir haben unsere Hochzeit 2023 wirklich zelebriert, drei Tage lang. Die war fantastisch! Jetzt denke ich, das kann man nicht mehr überbieten, außerdem möchte ich die Hochzeit nicht schmälern. Und feiern wie mit 30 geht auch nicht mehr. Mal sehen.

Was wünschen Sie sich überhaupt zum runden Geburtstag?

UHLIG: Weltfrieden?

Zur Person Elena Uhlig, die in Düsseldorf geboren wurde, ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Neben Rollen in Serien wie „Mit Herz und Handschellen“ war sie unter anderem in den Kino-Erfolgsfilmen „Alles auf Zucker!“, „Keinohrhasen“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ zu sehen. Ihr Buch „50 ist kein Tempolimit“ erscheint am Montag, 21.07.2025, im Verlag Knaur TB (224 Seiten, 18 Euro).