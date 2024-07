Elfjähriges Mädchen stirbt nach Balkonsturz auf Mallorca

Tragischer Unfall auf Mallorca: Am Montagmorgen ist ein elfjähriges Mädchen nach einem Sturz aus dem siebten Stock ums Leben gekommen. Das irische Kind, das gemeinsam mit seiner Familie Urlaub auf der Kanareninsel machte, stürzte rund 20 Meter von einem Hotelbalkon aus in die Tiefe. Die Familie befand sich auf Sommerurlaub in einem Hotel in Port D‘Alcúdia im Nordosten Mallorcas.

Der Unfall ereignete sich gegen halb sieben Uhr morgens. Wie verschiedene mallorquinische Medien berichten, hätten die Eltern des Mädchens zu diesem Zeitpunkt noch geschlafen. Wie die Zeitung Diario de Mallorca schreibt, sei die Elfjährige auf einem Dach des Erdgeschosses gelandet.

Mallorca: Kind aus Irland stirbt nach Sturz von Balkon

Die örtliche Polizei sowie die Guardia Civil seien sofort eingetroffen, nachdem verschiedene Anruferinnen und Anrufer, die den Sturz beobachtet hatten, den Notruf betätigten. Notfallsanitäter konnten jedoch nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Mehrere Versuche, das Mädchen wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch wenn ersten Erkenntnissen zufolge alles auf einen Unfall hindeute. Die Eltern, die am Montag die Heimreise nach Irland antreten wollten, seien nach dem Unfall von Psychologen betreut worden. (mit dpa)