Staffel 5 von "Elite": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Staffel 5 der Serie "Elite" wird für Netflix erscheinen. Das ist zu Start, Handlung und Besetzung schon bekannt.

"Elite", die Dramaserie um die Schüler einer spanischen Eliteschule, soll demnächst mit Staffel 5 bei Netflix fortgesetzt werden. Das verkündeten die Macher bereits im Frühjahr diesen Jahres via Twitter. Die Dreharbeiten sollen bereits im Februar 2021 gestartet sein.

Hier haben wir alle Informationen, die bereits zu Staffel 5 von "Elite" veröffentlicht wurden, für Sie in unserer Übersicht zuammengefasst: Start, Handlung, Besetzung und Trailer.

"Elite", Staffel 5: Start und Folgen bei Netflix

Noch ist nicht bekannt, wann die Folgen der 5. Staffel von "Elite" veröffentlicht werden. Spekuliert wird auf das Frühjahr 2022. Sobald ein genauer Start-Termin feststeht, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Staffel 5 von "Elite" wird wie gewohnt über den Streaming-Dienst Netflix abrufbar sein. Die Plattform kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenfrei getestet werden, danach fällt eine Gebühr zwischen 7,99 und 15,99 Euro pro Monat an.

Wie viele Folgen Staffel 5 umfassen wird, ist noch offen. Die 4. Staffel von "Elite" beinhaltete insgesamt acht neue Episoden. Diese beiden Staffeln sollten ursprünglich zusammen gedreht werden, doch da kam dann Corona dazwischen.

Handlung: Worum geht es in der Serie "Elite"?

Die Serie dreht sich um das Leben spanischer Teenager, die gemeinsam die Eliteschule "Las Encinas" besuchen. In Staffel 4 standen zuletzt Samuel, Guzmán, Ander, Omar, Rebeka und Cayetana im Zentrum der Handlung. Die Jugendlichen mussten sich mit einem neuen Schulleiter arrangieren, der nicht nur strengere Regeln, sondern auch seine drei Kinder mit an die Schule brachte. Und die sorgten für ordentlich Chaos im Leben der Kids.

Lesen Sie dazu auch

Noch ist nicht bekannt, worum genau sich die Handlung von Staffel 5 drehen wird. Fans hoffen jedoch, dass es ein Wiedersehen mit Christian geben wird. Dieser erlitt in Staffel 2 einen Unfall und hielt sich zuletzt in einem Krankenhaus in der Schweiz auf. Ob er nun also in der 5. Staffel an die Eliteschule "Las Encinas" zurückkehren wird, bleibt abzuwarten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Elite", Staffel 5?

Noch wurde der offizielle Cast von Staffel 5 nicht bekannt gegeben. Hier in unserer Übersicht sehen Sie trotzdem, welche Schauspieler aller Voraussicht nach in den neuen Episoden von "Elite" zu sehen sein werden. Darunter sollen mit Valentina Zenere und André Lamoglia auch zwei neue Gesichter zu sehen sein:

Rolle Darsteller Samuel García Domínguez Itzan Escamilla Guzmán Nunier Osuna Miguel Bernardeau Ander Muñoz Arón Piper Omar Shana Omar Ayuso Rebeka Parrilla López Claudia Salas Cayetana Grajera Pando Georgina Amorós Patrick Blanco Commerford Manu Rios Ariadna "Ari" Blanco Commerford Carla Diaz Philippe Florian von Triesenberg Pol Granch Mencía Blanco Commerford Martina Cariddi Benjamín Blanco Commerford Diego Martin Armando Andrés Velencoso unbekannt Valentina Zenere unbekannt André Lamoglia

"Elite": Gibt es einen Trailer zu Staffel 5 der Netflix-Serie?

Bislang gibt es keinen offiziellen Teaser zu Staffel 5 von "Elite".