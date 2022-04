Staffel 5 von "Elite": Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung

Im April geht bei Netlix eine neue Staffel von "Elite" an den Start. Hier finden Sie alle Infos zu Staffel 5, rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Netflix.

Die Dramaserie "Elite" geht Anfang April mit Staffel 5 in eine neue Runde. Auch in den neuen Folgen der Netflix-Serie dreht sich wieder einmal alles um die Schülerinnen und Schüler der spanischen Eliteschule "Las Encinas".

Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zu Staffel 5 von "Elite". Wann ist der Start? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Schauspieler sind in der Besetzung? Wie ist die Handlung? Und gibt es einen Trailer?

"Elite", Staffel 5: Start bei Netflix

Staffel 5 der beliebten Teenie-Serie ist ab Freitag, 8. April 2022 auf Netflix verfügbar. Um die neue Staffel sowie alle bisherigen Staffeln und Episoden anschauen zu können, benötigen Sie einen Account bei Netflix. Das Streaming-Portal können Sie 30 Tage lang kostenlos testen, bevor eine monatliche Gebühr zwischen 7,99 und 15,99 Euro anfällt.

Staffel 5: Alle Infos zu den neuen Folgen von "Elite"

Genau wie die vierte Staffel wird auch Staffel 5 von "Elite" acht Folgen haben. Hier haben wir eine Übersicht über alle Folgen für Sie:

Folge 1: Titel noch nicht bekannt

Folge 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 3: Titel noch nicht bekannt

Folge 4: Titel noch nicht bekannt

Folge 5: Titel noch nicht bekannt

Folge 6: Titel noch nicht bekannt

Folge 7: Titel noch nicht bekannt

Folge 8: Titel noch nicht bekannt

Handlung: Worum geht es in der Serie "Elite"?

Die Serie dreht sich um das Leben spanischer Teenager, die gemeinsam die Eliteschule "Las Encinas" besuchen. In Staffel 4 standen zuletzt Samuel, Guzmán, Ander, Omar, Rebeka und Cayetana im Zentrum der Handlung. Die Jugendlichen mussten sich mit einem neuen Schulleiter arrangieren, der nicht nur strengere Regeln, sondern auch seine drei Kinder mit an die Schule brachte. Und die sorgten für ordentlich Chaos im Leben der Kids.

In Staffel 5 soll das neue Schuljahr in "Las Encinas" für die Elite-Schülerinnen und -Schüler nicht weniger ereignisreich werden als die Jahre zuvor. Die Lovestory zwischen Samuel und Ari könnte durch Phillipes verhängnisvoller Silvesterparty sowie Guzmans Abgang ins Wanken geraten - denn Möglicherweise wird das Geheimnis um Armandos Tod gelüftet. Unterdessen versucht Omar über Ander hinweg zu kommen und Rebeca begibt sich auf einen Selbstfindungsprozess. Auch der Neuzugang Bilal ist nicht unbedingt eine Erleichterung für den ganzen Troubel in der Clique.

Nebenbei sorgen die beiden Neuzugänge Isadora, die junge Erbin eines riesigen Nachtclub-Imperiums, und Iván, der Sohn eines weltberühmten Fußballstars, für jede Menge Aufsehen in "Las Encinas".

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Elite", Staffel 5

Noch wurde kein offizieller Cast von Staffel 5 bekannt gegeben. Hier in unserer Übersicht sehen Sie trotzdem, welche Schauspieler aller Voraussicht nach in den neuen Episoden von "Elite" zu sehen sein werden. Darunter sollen mit Valentina Zenere, André Lamoglia und Adam Nourou auch drei neue Gesichter zu sehen sein:

Rolle Darsteller Samuel García Domínguez Itzan Escamilla Guzmán Nunier Osuna Miguel Bernardeau Ander Muñoz Arón Piper Omar Shana Omar Ayuso Rebeka Parrilla López Claudia Salas Cayetana Grajera Pando Georgina Amorós Patrick Blanco Commerford Manu Rios Ariadna "Ari" Blanco Commerford Carla Diaz Philippe Florian von Triesenberg Pol Granch Mencía Blanco Commerford Martina Cariddi Benjamín Blanco Commerford Diego Martin Armando Andrés Velencoso Isadora Valentina Zenere Iván André Lamoglia Bilal Adam Nourou

"Elite": Gibt es einen Trailer zu Staffel 5 der Netflix-Serie?

Bislang gibt es keinen offiziellen Trailer zu Staffel 5 von "Elite". Allerdings hat Nerflix nun ein Ankündigungs-Video veröffentlicht. Dieses können Sie sich hier ansehen: