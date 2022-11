Staffel 6 von "Elite": Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung

Staffel 6 der spanischen Serie "Elite" geht bei Netflix an den Start. Wir informieren Sie rund um Start, Handlung und Besetzung der neuen Folgen.

Bereits seit 2018 wird die spanische Serie "Elite" für den US-amerikanischen Streaming-Dienst Netflix produziert. In Deutschland ist im April 2022 erst Staffel 5 erschienen, doch Netflix hat schon kurz danach die sechste Staffel bestätigt, welche nun an den Start geht. Die Serie wurde von Carlos Montero und Darío Madrona erdacht und spielt in der exklusivsten Privatschule Spaniens. An der Eliteschule namens "Las Encinas" geht es um Drogen, Intrigen, Beziehungen und den ein oder anderen ungeklärten Todesfall.

In diesem Artikel verraten wir Ihnen, was es in Staffel 6 von "Elite" Neues gibt. Welche Darsteller kommen in den neuen Folgen dazu? Wann gibt es die neue Staffel bei Netflix zu sehen und um was dreht sich die Handlung? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Elite": Start von Staffel 6 bei Netflix

Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel von "Elite" haben bereits im Februar 2022 begonnen. Zunächst gingen die meisten Beobachter davon aus, dass mit den neuen Folgen im Frühjahr 2023 zu rechnen sei. Doch Netflix hat alle überrascht und den Start der neuen Staffel bereits für den 18. November angekündigt. Damit liegt gerade einmal ein halbes Jahr zwischen den Veröffentlichungen der 5. und 6. Staffel.

"Elite", Staffel 6: Das sind die neuen Folgen

Insgesamt gibt es wieder acht neue Folgen der Serie. Das entspricht dem selben Umfang, den auch die vorhergegangenen Staffeln hatten. Die Episodentitel sind, wie für Netflix üblich, nicht vorab bekannt gegeben worden.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über die neuen Folgen von "Elite" zusammengestellt:

Folge 1: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 2: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 3: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 4: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 5: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 6: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 7: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Folge 8: Titel noch unbekannt (ca. 45 min)

Handlung von "Elite": Was passiert in Staffel 6?

Zur Handlung der neuen Staffel haben sich die Macher von "Elite" lange bedeckt gehalten. Lediglich einen noch wenig verratenden Teaser hat Netflix im Voraus veröffentlicht. Staffel 5 hat aber einige Handlungsstränge begonnen, die in Staffel 6 fortgeführt werden müssen. Das ist insofern keine Überraschung, da die letzte Staffel mit einem gewaltigen Cliffhanger endete.

Es folgen Spoiler zu Staffel 5:

Mit Isadora Artiñán und Iván Carvalho kommen mit dem neuen Semester am Las Encinas zwei neue Austauschüler an die Schule. Die fünfte Staffel setzt anderthalb Monate nach der Silvesterparty ein, um die sich die gesamte vierte Staffel gedreht hat. Nachdem das Geständnis von Phillipe auf einer Party abgespielt wird, wird er von den anderen Schülern gemieden. Cayetana und Isadora halten jedoch zu ihm und später entdecken Isadora und Phillipe, dass sie Gefühle für einander haben. Über die Staffel hinweg kriselt die Beziehung von Rebeka und Mencía und in der letzten Folge zieht Rebeka schließlich einen endgültigen Schlussstrich.

Isadora und Iván flüchten im Verlauf der Handlung nach Ibiza, wo Isadora brutal vergewaltigt wird, woraufhin Iván sich gemeinsam mit Phillipe um sie kümmert. Gegen Ende von Staffel 5 entdeckt Omar die Leiche von Armando im See und schließt daraus, dass Rebeka und Samuel in den Mordfall verwickelt sein müssen. Die beiden versuchen jedoch Benjamin den Mord unterzuschieben, der daraufhin einen Deal mit Samuel macht: Er verspricht Samuel aus dem Gefängnis zu holen, sollte dieser die Tat gestehen. Obwohl Benjamin sein Wort nicht hält gelingt es Samuel die Kaution zu bezahlen und freizukommen woraufhin es zum Streit zwischen den beiden kommt. Im Zuge der Auseinandersetzung schubst Benjamin Samuel, der sich daraufhin den Kopf am Poolrand anstößt und ins Wasser fällt. Die Staffel endet mit einem Cliffhanger: Samuel ist schwer verletzt und scheint zu sterben, doch es bleibt offen, ob er wirklich stirbt.

An diese Storylines knüpft die neue Staffel an. Insbesondere rücken Isadoras Verlangen nach Rache, die Probleme in Patrick und Ivans Beziehung und Aris Probleme dabei, sich erneut zu verlieben in den Vordergrund.

Isadora sucht nach dem ihr angetanen nach Rache

Probleme in Patrick und Ivans Beziehung

und Ivans Beziehung Ari hat Probleme, sich erneut zu verlieben

Besetzung von "Elite" Die Schauspieler im Cast von Staffel 6

Netflix hat bereits über den offiziellen Instagram-Account der Serie fünf neue Darsteller angekündigt, die in Staffel 6 ein Teil des Casts werden. Mit Ander Puig wird in den neuen Folgen erstmals ein transsexueller Schauspieler zur Besetzung von "Elite" gehören. Das sind die neuen Darsteller:

Ana Bokesa spielt "Rocio"

Carmen Arrufat spielt "Sara"

Ander Puig spielt "Nico"

spielt "Nico" Alex Pastrana spielt "Raul"

spielt "Raul" Álvaro de Juana spielt "Didac"

Die Hauptdarsteller und Synchronsprecher von Elite in der Übersicht:

Rolle Darsteller Synchronsprecher Samuel García Domínguez Itzan Escamilla Sebastian Fitzner Omar Shana Omar Ayuso Roman Wolko Rebeka Parrilla López Claudia Salas Esra Vural Cayetana Grajera Pando Georgina Amorós Lea Kalbhenn Ariadna „Ari“ Blanco Commerford Carla Díaz Daniela Molina Mencía Blanco Commerford Martina Cariddi Luisa Wietzorek Patrick Blanco Commerford Manu Ríos Nicolas Rathod Benjamín Blanco Commerford Diego Martín Sascha Rotermund Philippe Florian von Triesenberg Pol Granch Tim Schwarzmaier Isadora Artiñán Valentina Zenere Alice Bauer Iván Carvalho André Lamoglia Vincent Borko Cruz Carvalho Carloto Cotta Julien Haggège Bilal Adam Nourou Mohamed Chahrour

"Elite", Staffel 6: Teaser-Trailer für die neuen Folge

Kurz vor dem Start der 6. Staffel von "Elite" haben die Macher der Serie nun endlich einen echten Trailer veröffentlicht. Aus diesem wird zwar auch noch nicht wirklich klar, um was genau es in der neuen Staffel denn nun geht. Doch man bekommt zumindest einen Eindruck davon, wie viele Handlungsstränge weitergesponnen werden und wer die neuen Protagonisten sind. Doch sehen Sie selbst:

