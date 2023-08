Ärger bei Elon Musk: Twitter muss neues Logo von Dach entfernen

Das neue Twitter-Logo auf der Firmenzentrale in San Francisco hat seinen Zweck erfüllt und für Aufmerksamkeit gesorgt. Allerdings nicht die Art, die sich Tech-Milliardär Elon Musk wohl gewünscht hätte.

Erst vor Kurzem hat die Kurznachrichten-Plattform Twitter mit einem komplett neuen Logo eine neue Identität erhalten. Der bei Fans beliebte blaue Vogel wurde abgeschafft und durch ein "X" ersetzt. Auch der Firmenname lautet eigentlich nicht länger Twitter sondern "X". Im selben Zug hat Besitzer Elon Musk gleich auch noch ein leuchtendes X-Logo auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco anbringen lassen. Doch das neue Logo sorgte sowohl bei Anwohnern als auch bei Behörden für Ärger.

Neues Twitter-Logo: Das leuchtende X - ein nächtlicher Störenfried

Doch was war passiert? Nach der Installation des Logos auf dem Dach der Firmenzentrale dauerte es nicht lang bis sich die ersten Anwohner beschwerten. Denn das grelle, pulsierende Licht des Logos hat dazu geführt, dass sich einige Nachbar der Firmenzentrale stark in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Die blinkenden Lichter des Logos wurden als "aufdringlich" beschrieben und haben die Anwohner dazu veranlasst, in den sozialen Medien ihre Frustration auszudrücken und Videos des neuen Logos zu posten. Laut eines Spiegel-Berichts hatten einige Anwohner sogar Bedenken hinsichtlich der strukturellen Sicherheit des Logos geäußert.

Doch damit nicht genug, denn das nächtliche Strahlen des Logos rief auch die Behörden auf den Plan. Die Bauaufsichtsbehörde der Stadt San Francisco stellte nach mehreren Beschwerden fest, dass für die Konstruktion des Logos überhaupt nicht die erforderlichen Genehmigungen vorlagen. Dies berichtet die Tagesschau. Der Zugang zum Dach des Unternehmens sei Inspektoren im Laufe des Streits mehrfach verweigert worden.

Am Montag dann aber Erleichterung bei den Anwohnern: Twitter beziehungsweise X ließ das Logo unter der Aufsicht eines von der Stadt beauftragten Inspektors entfernen. Laut der Tagesschau bestätigte das Bauamt den Abbau des Logos und teilte mit, dass der Eigentümer des Gebäudes die Kosten für die Genehmigungen zum Aufstellen und Entfernen sowie die Kosten für die Untersuchung durch die Stadt tragen müsse.

Elon Musk hält weiter am "neuen Twitter" fest

Trotz der Kontroverse um das neue Logo scheint Elon Musk seiner Vision für Twitter treu zu bleiben. Derzeit plant der Tech-Milliardär auf Basis des Kurznachrichtendienstes eine App mit einer Vielzahl von Funktionen aufzubauen. Neben der Umbenennung in "X" soll die Plattform neue Funktionen erhalten, darunter auch Online-Einkäufe und Bezahlungen.

Musk hat die Umbenennung von Twitter in "X" vor gut einer Woche bekanntgegeben und das bekannte Logo mit dem blauen Vogel von der Website und aus den Smartphone-Apps entfernt.

Übrigens: Wer seinen Twitter-Account löschen möchte, muss dafür ein paar Schritte beachten.