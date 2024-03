Embryonen

Kulturkampf ums Kind: Ultrarechte beschneiden Freiheiten in den USA

„Ladner war ein großer Glücksfall“: Das Ehepaar Wehby-Upchurch mit dem dreieinhalbjährigen Sohn im Garten seines Hauses in Birmingham, Alabama.

Plus Richter im US-Bundesstaat Alabama verbieten faktisch die künstliche Befruchtung. Selbst konservative Republikaner protestieren. Dann tut sich Bemerkenswertes.

Von Karl Doemens

Im Wohnzimmer des bescheidenen Bungalows am Rande der einstigen Stahlstadt Birmingham liegt allerhand Spielzeug herum. Ein Schaukelpferd steht in der Ecke. Draußen auf der Veranda parkt ein weißes Miniatur-Cabrio. Das gehört Ladner. Der Dreieinhalbjährige ist gleich zur Tür gestürmt, als es geklingelt hat. Man ahnt: Der Junge mit dem Pilzkopfhaarschnitt spielt in der Familie die Hauptrolle.

„Ladner“, sagt Veronica Wehby-Upchurch, „war ein großer Glücksfall.“ Sie meint es wörtlich. Fast zwei Jahre lang hatte die Mitarbeiterin eines Gesundheitsverbandes mit ihrem Mann nach der Hochzeit versucht, schwanger zu werden. Aber biologisch klappte es nicht. Schließlich entschied sich das Paar aus dem US-Bundesstaat Alabama für eine In-vitro-Fertilisation (IVF), bei der entnommene Eizellen im Reagenzglas mit Sperma befruchtet, zu Embryonen entwickelt und wieder in die Gebärmutter eingesetzt werden. Zwei Versuche misslangen, die Schwangerschaft nach dem dritten Transfer endete mit einer Fehlgeburt. Es dauerte drei weitere lange Jahre, bis das Paar sein Wunschbaby endlich in den Armen halten konnte.

