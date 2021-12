Staffel 2 von "Emily in Paris": Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"Emily in Paris" : Netflix hat Staffel 2 der Serie angekündigt. Alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Schauspieler finden Sie hier. Am Schluss gibt es auch den offiziellen Trailer.

Schon kurz nach dem Start der ersten Staffel von "Emily in Paris" hatte Netflix eine Fortsetzung angekündigt. Grund dafür war der große Erfolg der Serie, die sich wochenlang international in den Top 10 des Streaming-Anbieters hielt. Alle Infos rund um Start-Termin, Handlung, Folgen und Besetzung haben wir hier für Sie. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"Emily in Paris", Staffel 2: Netflix-Start heute

Staffel 2 von "Emily in Paris" ist seit dem 22. Dezember 2021 bei Netflix verfügbar. Die Dreharbeiten haben im Frühjahr 2021 begonnen. Obwohl es sich um eine US-amerikanische Produktion handelt, wird die Serie tatsächlich in Paris gedreht.

"Emily in Paris", Staffel 2: Wie wird die Handlung?

Die Geschichte um Emily Cooper stammt aus der Feder von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star, der natürlich auch für Staffel 2 verantwortlich sein wird. Er verriet der englischsprachigen Internetseite OprahMag, was Hauptcharakter Emily in der neuen Staffel erwarten könnte: "In Staffel 2 wird Emily mehr Teil der Welt sein, in der sie lebt. Sie wird zu einem Bewohner der Stadt und sich dort ein Leben aufbauen."

Am Ende von Staffel 1 hatte es für Emily gut ausgesehen: Sie konnte einer Kündigung entgehen. Auch ihr Nachbar Gabriel hat jetzt vor, in Paris zu bleiben. Die Beziehung der beiden könnte neben Emilys beruflicher Laufbahn in der neuen Staffel ein zentrales Thema werden.

Doch auch im Hinblick auf sonstige Männer gibt es noch Klärungsbedarf: Emilys heftiger Flirt mit Mathieu schien sich zu einer echten Beziehung zu entwickeln - sogar ein gemeinsames Wochenende an der Côte d'Azur stand im Raum. Doch aus dem Tête-à-Tête in Saint Tropez wurde nichts - Emilys Emotionen zugunsten Gabriels waren stärker. Der hatte Paris ja tatsächlich verlassen und in der Normandie ein Restaurant aufmachen wollen - im Streit darüber ging sogar die Liaison mit seiner Freundin Camille in die Brüche. Genug Stoff also für eine spannende Fortsetzung in Staffel 2.

"Emily in Paris", Staffel 2: Die Folgen

Staffel 2 von "Emily in Paris" hat zehn neue Episoden, deren Folgen-Titel bisher leider nicht veröffentlicht worden sind. Selbst bei imdb.com sind sie im Moment nur durchnummeriert. Sobald Netflix die entsprechenden Infos rauslässt, werden wir Sie hier darüber informieren.

Die Besetzung von "Emily in Paris", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller von "Emily in Paris" im Überblick:

Lily Collins als Emily Cooper

als Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau

Ashley Park als Mindy Chen

Lucas Bravo als Gabriel

Samuel Arnold als Julien

Bruno Gouery als Luc

Camille Razat als Camille

Razat als Kate Walsh als Madeline Wheeler

William Abadie als Antoine Lambert

Arnaud Viard als Paul Brossard

Roe Hartrampf als Doug

als Doug Julien Floreancig als Thomas

Victor Meutelet als Timothée

Charles Martins als Mathieu Cadault

Eion Bailey als Randy Zimmer

In weiteren Rollen sind zu sehen:

Lucien Laviscount

Jeremy O. Harris

Arnaud Binard

Trailer zu "Emily in Paris", Staffel 2

Ende November hat Netflix einen Trailer zu Staffel 2 von "Emily in Paris" veröffentlicht: