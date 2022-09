"Emily in Paris", Staffel 3 auf Netflix: Start, Folgen, Handlung - alle Infos

Staffel 3 von "Emily in Paris" kehrt auf Netflix zurück. Hier haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream, sowie einen Trailer für Sie.

"Emily in Paris", Staffel 3: Kaum war die zweite Staffel (seit dem 22. Dezember 2021 nämlich) bei Netflix am Start, überschlugen sich bereits die Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung - und die ließ nicht lange auf sich warten. Hauptdarstellerin Lily Collins jedenfalls hatte bei Instagram eine Fortsetzung bereits ganz zart angedeutet. Nun hat auch der Streaming-Dienst höchst persönlich Staffel 3 von "Emily in Paris" noch einmal bestätigt und in diesem Zuge auch den genauen Termin für den Start und einen Trailer mitgereicht.

Sie möchten mehr zu Staffel 3 von "Emily in Paris" erfahren? Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos, die Sie rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream der Serie wissen sollten. Am Ende haben wir zusätzlich einen ersten, kurzen Trailer für Sie.

Wann geht Staffel 3 von "Emily in Paris" bei Netflix an den Start?

Nach dem großen Erfolg von Staffel 2 hatte Netflix die Fortsetzung von Staffel 3 und sogar auch schon von Staffel 4 von "Emily in Paris" offiziell bestätigt. Nun hat der Streaming-Dienst auch den festen Start für Staffel 3 bekannt gegeben: Kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, geht "Emily in Paris" bei Netflix in eine neue Runde. Ab diesem Tag an gibt es die komplette Staffel 3 der Dramedy-Serie auf Netflix zu sehen.

Wie viele Folgen gibt es in Staffel 3 von "Emily in Paris"?

Aus wie vielen Folgen sich Staffel 3 von "Emily in Paris" zusammensetzt, hat Netflix bislang noch nicht verraten. Auch die einzelnen Titel der Folgen behält der Streaming-Dienst aktuell noch für sich. Da sowohl Staffel 1, als auch Staffel 2 von "Emily in Paris" jeweils zehn Episoden umfassen, liegt die Vermutung nahe, dass wir uns in Staffel 3 auch wieder auf zehn Folgen einstellen können.

Sobald es nähere Infos zu den einzelnen Folgen in Staffel 3 gibt, verraten wir es Ihnen hier:

"Emily in Paris", Staffel 3: Besetzung - welche Schauspieler sind im Cast?

In Staffel 3 von "Emily in Paris" sind wieder einige bekannte Gesichter dabei, welche bereits in Staffel 1 und 2 mitgewirkt haben. Laut Netflix können wir uns auf folgende Schauspieler und Rollen in Staffel 3 einstellen:

Lily Collins als Emily Cooper

als Emily Cooper Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau

Grateau Ashley Park als Mindy Chen

Lucas Bravo als Gabriel

Samuel Arnold als Julien

Bruno Gouery als Luc

William Abadie als Antoine Lambert

Lucien Laviscount als Alfie

Die Serie "Emily in Paris" stammt von Darren Star ("Sex and the City").

Worum dreht sich die Handlung in Staffel 3 von "Emily in Paris"?

Die Marketing-Fachfrau Emily aus Chicago kriegt ihren Traumjob - in Paris. Ihr steht ein großes Abenteuer bevor. Job, Freunde und Liebe jenseits des Atlantiks bringen einen saftigen Kulturschock für die Amerkanerin.

In Staffel 2 wurde Emilys Liebesleben auf den Kopf gestellt. Eigentlich befand sie sich mitten in einem Liebesdreieck mit Camille und Gabriel. Kurze Zeit später begann sie eine Beziehung mit ihrem Sprachkurspartner Alfie zu führen. Als dieser dann aber nach Großbritannien zurückzog, realisierte sie, dass sie immer noch Gefühle für Gabriel hat.

Das Problem: Gabriel ist in der Zeit, in der Emily mit Alfie zusammen war, wieder mit Camille zusammengekommen. Emily muss daher vorerst alleine durch Leben gehen. In Staffel 3 von "Emily in Paris" könnte sich das nun aber wieder ändern, da Alfie zurückkommt und die Gefühlswelt von Emily wieder auf den Kopf stellt.

Außerdem wurden alle "Emily in Paris"-Fans in Staffel 2 mit einem Cliffhanger zurückgelassen: Emilys Karriere in Paris kann sich schlagartig ändern, je nachdem, wie ihre Entscheidung ausfällt. Sollte sie bei der Gilbert-Gruppe und Savoir bleiben, wird ihre Chefin Medline aus Chicago, ihr vermutlich eine Beförderung anbieten.

Allerdings haben Luc, Sylvie und Julien Savour zeitgleich den Rücken zugekehrt, woraufhin Sylvie Emily einlädt, bei einem neuen Team in Paris mitzuwirken. In Staffel 3 wird es also spannend, auf welches Angebot Emilys Entscheidung fallen wird.

"Emily in Paris": Der Trailer von Staffel 3

Vier Monate vor der Ausstrahlung veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer zu Staffel 3 von "Emily in Paris":