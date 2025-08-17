„Emily in Paris“, Staffel 5: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung schon bekannt?

Die Dreharbeiten zur Staffel 5 von „Emily in Paris“ starteten im Mai 2025 in Rom und gehen später im Sommer wieder in Paris weiter. Lily Collins aka Emily bleibt also nicht nur in Frankreich, sondern lebt und arbeitet künftig auch in Italien. Ihre neue Romanze mit Marcello ist ein zentrales Thema der Staffel, während Ex-Freund Gabriel erkennt, dass er Emily doch nicht verloren geben will. Die Serie bleibt trotz des neuen Schauplatzes beim bewährten Titel „Emily in Paris“. Bleiben Sie bei uns, wir wissen noch viel mehr.

„Emily in Paris“, Staffel 5: Wann ist der Start?

Netflix hat das exakte Startdatum nicht bekanntgegeben und verschanzt sich hinter einem vagen „Ende 2025“. Wir werden aber nicht locker lassen und uns melden, sobald wir Näheres wissen.

Die Handlung von „Emily in Paris“ – darum dreht es sich in Staffel 5

In Staffel 4 begann Emily eine Romanze mit einem charmanten italienischen Modemacher und zog in eine italienische Wohnung, um ein Büro der Agence Grateau in Rom zu eröffnen. Trotz des Ortswechsels bleibt der Titel der Serie jedoch gleich. „Emily wird künftig auch in Rom präsent sein“, erklärt Serienschöpfer Darren Star gegenüber Netflix. „Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr in Paris ist – sie wird einfach in beiden Städten aktiv sein.“

Titelstar Lily Collins verkündete die Neuigkeiten über Staffel 5 bei einem Auftritt in Good Morning America und sagte gegenüber Tudum by Netflix, sie freue sich besonders darauf, wie sich die Beziehung zwischen Emily und ihrem neuen Freund Marcello entwickeln wird. „Marcello bringt eine ganz neue Art von Abenteuer für Emily“, sagt sie. „Wir wünschen uns, dass Emily eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben findet. Wir möchten sie strahlen sehen – nicht nur im Urlaubsmodus. Und Marcello kommt genau zur richtigen Zeit.“

Serienschöpfer Darren Star bestätigt, dass Emilys Beziehung zu Marcello in Staffel 5 weiter vertieft wird: „Ich habe das Gefühl, dass zwischen den beiden echte Funken sprühen, dass eine echte romantische Verbindung da ist. Und genau das wird in der nächsten Staffel weiter Thema sein.“

Natürlich hatte auch Emilys Nachbar und On-Off-Freund Gabriel am Ende von Staffel 4 eine Erkenntnis: Er möchte doch mit Emily zusammen sein. Obwohl Kommunikationsprobleme die Beziehung bisher erschwerten, will er nun um sie kämpfen. „Leider“, so Collins, „muss Gabriel mit den Konsequenzen seiner Entscheidung umgehen“, die Beziehung zu Emily beendet zu haben.

Besetzung von „Emily in Paris“, Staffel 5: Diese Schauspieler gehören zum Cast

Die neue Staffel bringt die Rückkehr der erprobten Mannschaft, verkündet Netflix. Das bedeutet also für die Hauptrollen diese Besetzung:

Lily Collins als Emily

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau

Ashley Park als Mindy Chen

Lucas Bravo als Gabriel

Samuel Arnold als Julien

Bruno Gouery als Luc

William Abadie als Antoine Lambert

Lucien Laviscount als Alfie

Thalia Besson als Genevieve

Eugenio Franceschini als Marcello

Eine nicht ganz unwesentliche Veränderung gibt es aber doch: Die 31-jährige französische Schauspielerin Camille Razat verabschiedet sich von der Netflix-Serie. In der Produktion verkörperte sie die Rolle der Camille, die in den bisherigen vier Staffeln sowohl als Freundin der in Paris lebenden Amerikanerin Emily Cooper wie auch als Rivalin um die Liebe des Kochs Gabriel auftrat.

Camille verabschiedet sich nach Staffel 4 und erklärt auf Instagram: „Ich verlasse die Serie mit nichts als Liebe und Bewunderung für Darsteller, Crew und Fans.“ Sie empfindet, dass „ihre Geschichte nun ganz natürlich zu Ende“ sei und es der richtige Moment sei, „neue Horizonte zu erkunden.“

Lily Collins kommentierte: „Ich liebe dich, Schwester. Es war eine wilde Fahrt und ein absolutes Vergnügen.“