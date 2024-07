Emotionaler Auftritt: Schlager-Star singt im "ZDF-Fernsehgarten" für verstorbene Oma

Für einen Schlager-Star war der Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" emotional. Die Sängerin widmete ihren Auftritt ihrer kürzlich verstorbenen Oma.

Beim "ZDF-Fernsehgarten" am 30. Juni traten zahlreiche beliebte Schlager-Stars auf. Dabei waren unter anderem Ramon Roselly, Anna-Carina Woitschack und Brings.

Das Publikum feierte ausgelassen und genoss sichtlich das Programm. Doch für eine Schlagersängerin war es mehr als nur ein gewöhnlicher Auftritt. Die Nachwuchssängerin Madlen Rausch performte nicht bloß zum ersten Mal mit Schlager-Star Bernhard Brink in Andrea Kiewels Show ihr gemeinsames Duett "How do you do!" live im TV, sondern sie sang den Song für ihre verstorbene Oma.

Emotionaler Auftritt im ZDF-Fernsehgarten

"Diesen besonderen Auftritt widme ich meiner vor Kurzem verstorbenen Oma Cordula. Sie wollte es unbedingt noch bis zu diesem Tag schaffen, hatte im Krankenhaus allen anderen Patienten davon erzählt, dass sie am 30. unbedingt einen Fernseher brauche, weil ihre Enkelin da zu sehen sein wird", sagte der Schlager-Star der Bild-Zeitung.

Und weiter: "Sie hat es leider nicht mehr geschafft. Am Freitag habe ich bei ihrer Beerdigung gesungen. So schwer mir das auch fiel, aber sie hatte es sich gewünscht." Madlens Oma litt an unheilbarem Lungenkrebs.

Die beiden hatten offenbar eine besondere Beziehung zueinander. "[..] ich weiß, sie war so stolz auf mich", so Madlen. "Sie war meine Lieblingsoma, als ich klein war, hat sie sich immer um mich gekümmert, wenn meine Eltern gearbeitet haben und sie war immer mächtig stolz auf mich, wenn ich als Kind gesungen habe."

Schlager-Star wird Auftritt wohl nie vergessen

Ihr Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" wird Madlen wohl für immer in Erinnerung bleiben. Zumal sie begeistert ist von Schlager-Ikone Bernhard Brink: "Wir haben uns schon mehrmals getroffen, Bernhard ist ein super entspannter und wahnsinnig cooler Typ. Der hat so eine unglaubliche Lockerheit: Ich habe ihn zum Beispiel angerufen und gefragt, was er denn bei dem Auftritt so anziehen würde und er meinte nur: 'Ach, irgendeinen Anzug, wahrscheinlich blau. Besprechen wir am Samstag bei der Probe'!, erzählte Madlen der Bild. (nk)

