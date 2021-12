"Encanto" auf Disney+: Alles rund um Start, Besetzung und Handlung

Ab heute gibt es den neuen Film "Encanto" zu sehen. Dieser Artikel liefert alle Informationen rund um Start, Besetzung, Handlung, und Stream.

Ab heute wird der neue Film "Encanto" ausgestrahlt. Es handelt sich dabei um eine Familie, die in Kolumbien an einem bestimmten Ort, dem Encanto, lebt. Die Familie zeichnet etwas Besonderes aus. Jedes Familienmitglied wurde mit einer bestimmten Gabe gesegnet - alle bis auf Mirabel. Mehr zu der Handlung gibt es in diesem Artikel.

Möchten Sie außerdem gerne wissen, wann und wo es "Encanto" zu sehen geben wird, worum es konkret geht und wer alles an der Produktion beteiligt war? Dann sind Sie hier genau richtig, denn dieser Artikel liefert Ihnen alle nötigen Informationen rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende haben wir noch einen Trailer für Sie.

Wann ist der Start von "Encanto"?

Ausgestrahlt wird "Encanto" ab Heiligabend, den 24. Dezember 2021.

Wo wird "Encanto" zu sehen sein?

"Encanto" ist eine Produktion von Disney und wird daher nur auf Disney plus zu sehen sein. Für alle Mitglieder wird "Encanto" am 24. Dezember 2021 verfügbar sein. Disney plus ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst, der alle Disney-Produktionen sowie Marvel- und Pixar-Filme im Angebot hat. Der monatliche Betrag für Disney plus beläuft sich auf 8,99 Euro. Das Jahresabo kostet 89,90.

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? "Encanto"

"Encanto" Wann? Heiligabend , 24. Dezember 2021

, 24. Dezember 2021 Wo? Disney plus

Besetzung von "Encanto": Das ist der Cast

Auch in dieser Disney Produktion waren wieder viele Prominente als Synchronsprecher mit von der Partie. Einer der Hauptrollen, die Rolle der Mirabel Madrigal, wurde von Stephanie Beatriz synchronisiert. Hier erhalten Sie eine Übersicht der Rollen und Schauspieler:

Stephanie Beatriz als Mirabel Madrigal

als John Leguizamo als Bruno Madrigal

als Wilmer Valderrama als Augustin Madrigal

als Maria Cecilia Botero als Abuela Alma

als Abuela Alma Mauro Castillo als Félix Madrigal

als Carolina Gaitan als Pepa Madrigal

als Pepa Madrigal Diane Guerrero als Isabela Madrigal

als Isabela Madrigal Adassa als Dolores

Jessica Darrow als Luisa Madrigal

Rhenzy Feliz als Camilo Madrigal

Ravi Cabot-Conyers als Antonio Madrigal

als Angie Cepeda als Julieta Madrigal

als Julieta Madrigal Maluma als Mariano

Alan Tudyk als Pico

Rose Portillo als Senora Guzman

als Senora Guzman Juan Castano als Osvaldo

als Osvaldo Sarah-Nicole Robles als Senora Ozma

Hector Elias als Old Arturo

Wer wirkte noch bei "Encanto" mit?

Auch für diesen Disney-Film wurden wieder zahlreiche Lieder komponiert. Der mehrfach ausgezeichnete Komponist, Lin-Manuel Miranda, komponierte für "Encanto" die Stücke. Die Regie wurde von Bryan Howard, Jared Bush und Charise Castro Smith geführt. Produziert wurde der Disney-Film von Clark Spencer und Yvett Merino. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Komponist: Lin-Manuel Miranda

Regisseure: Bryan Howard , Jared Bush und Charise Castro Smith

, und Charise Castro Smith Produktion: Clark Spencer und Yvett Merino

"Encanto": Das ist die Handlung

Der Film handelt von der in Kolumbien lebenden Familie Madrigal. Die Familie lebt versteckt in den Bergen an einem bestimmten Ort, dem Encanto. Dieser besondere Ort hat den gesamten Familienmitgliedern der Madrigals Superkräfte bis hin zu Heilkrämpfen verliehen. Alle wurden mit einer Gabe ausgestattet - bis auf Mirabel. Nur Mirabel, die einzige ohne magische Fähigkeiten, erkennt, dass die Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann.

Trailer zu "Encanto"

Für alle, die vor dem 24. Dezember einen Einblick in die Welt von Familie Madrigal haben möchten, müssen sich nicht so lange gedulden. Hier haben wir den deutschen Trailer von "Encanto" für Sie: