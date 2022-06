DFB-Pokal-Spiel Energie Cottbus - Werder Bremen: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Stream

Nach 13 Jahren treffen Energie Cottbus und Werder Bremen wieder aufeinander. Hier gibt es die Infos zum DFB-Pokal-Spiel Cottbus - Bremen und der Übertragung im TV & Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Die letzten Aufeinandertreffen von Energie Cottbus und Werder Bremen liegen schon mehr als zehn Jahre zurück. In der Saison 2008/2009 konnte Cottbus Bremen mit 2:1 besiegen, sportlich ging es zunächst nur für Cottbus bergab: Energie Cottbus stieg aus der Bundesliga ab und spielt inzwischen in der Regionalliga.

Der SV Werder Bremen gewann in der Saison 2008/2009 tatsächlich den DFB-Pokal, doch nach der Saison 2009/2010 konnte Bremen nicht mehr an die Erfolge der vorherigen Jahre anknüpfen und stieg schließlich in der Saison 2020/21 in die 2. Bundesliga ab. Allerdings war dieser Ausflug nur von kurzer Dauer, nach einer Spielzeit machte der SV Werder Bremen den direkten Wiederaufstieg klar.

In der ersten Runde des DFB-Pokal 2022/23 reisen die Bremer zu Energie Cottbus, zum ersten Pflichtspiel der beiden Vereine seit 13 Jahren. Hier gibt es die Infos zur DFB-Pokal-Partie Energie Cottbus vs. Werder Bremen und die Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Video: SID

Energie Cottbus - Werder Bremen im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokal 2022/23 beginnt für Energie Cottbus und Werder Bremen am Montag, 1. August, um 18.00 Uhr. Anstoß ist im Stadion der Cottbusser, dem Stadion der Freundschaft.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Einige Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal 2022/23 werden von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Wird auch Energie Cottbuss - Werder Bremen im Free-TV gezeigt? Nein, dieses DFB-Pokal-Spiel kann nur auf den Pay-TV-Kanälen von Sky (17,25 Euro monatlich) oder im kostenpflichtigen Live-Stream von wow (ehemals Sky Ticket; 24,99 Euro pro Monat) verfolgt werden. Alternativ haben wir später noch einen Live-Ticker für Sie, dann können Sie sich komplett kostenfrei über die Partie Cottbus gegen Bremen informieren und die Highlights später bei ARD oder ZDF nachschauen.

Was gibt es rund um das DFB-Pokal-Spiel Energie Cottbus gegen Werder Bremen und die Übertragung bisher zu wissen?

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Energie Cottbus - Werder Bremen

- DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 1. August, 18.00 Uhr

1. August, 18.00 Uhr Spielort: Stadion der Freundschaft , Cottbus

, Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: Energie Cottbus gegen Werder Bremen live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Das DFB-Pokal-Spiel Energie Cottbus vs. Werder Bremen können Sie kostenlos im Live-Ticker verfolgen. Gemeinsam mit allen anderen Spielen des verlängerten Pokalwochenendes sind Sie somit über Ergebnisse und sonstige wichtige Entwicklungen inormiert.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: Energie Cottbus - Werder Bremen: Bilanz und Infos

Die Paarung Energie Cottbus - Werder Bremen gab es bereits in 12 Bundesligapartien. Insgesamt hat Werder Bremen knapp die Nase vorn: Sechs Siege und vier Niederlagen aus Sicht der Bremer stehen zu Buche. Zwei Mal gingen die Teams ohne Sieger vom Platz. Kleiner Fun-Fact: In den 12 Spielen sammelten die Mannschaften laut dfb.de 54 gelbe Karten, also 4.5 Karten pro Spiel .

(AZ)