Mehr Balkonkraftwerke - Mittelfeldplatz im Ländervergleich

Die Zahl der Balkonkraftwerke steigt nach Angaben der Bundesnetzagentur auch in Hessen, anteilig gibt es aber in anderen Bundesländern deutlich mehr solcher Anlagen. In Hessen kletterte die Zahl dieser kleinen Kraftwerke für das eigene Heim im ersten Halbjahr um rund 27 Prozent auf rund 76.400. Damit kamen in Hessen auf 1.000 Haushalte 25 Anlagen, das entsprach in etwa dem Bundesschnitt.

Deutlich beliebter sind die Anlagen beispielsweise im direkten Nachbarland Rheinland-Pfalz. Knapp 31 Anlagen pro 1.000 Haushalte bedeuten Rang zwei im Länderranking hinter Niedersachsen. Die niedrigsten Dichten finden sich in den Stadtstaaten.

Bundesweite Zahlen

In ganz Deutschland stieg die Zahl der Balkonkraftwerke im ersten Halbjahr der Bundesnetzagentur zufolge um mehr als 220.000, Ende Juni waren 1.009.390 dieser Anlagen in Betrieb. Die tatsächliche Zahl dürfte noch etwas höher sein, da es eine einmonatige Frist für Nachmeldungen gibt und trotz Pflicht nicht alle Anlagen angemeldet werden.

Treiber der Entwicklung dürften rechtliche Erleichterungen sein, die noch unter der letzten Bundesregierung beschlossen wurden, sowie die inzwischen gefallenen Preise für die Anlagen. Zudem könnte zum Boom beitragen, dass in letzter Zeit immer mehr bekannte Handelsunternehmen die Geräte in ihrem Sortiment führen.