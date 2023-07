Energiewende

"Mama, wo sind die Boote?": Frankreichs Fischer wehren sich gegen Windparks

Plus Normannische Fischer laufen Sturm gegen einen Windpark vor ihrer Küste – die Erweiterung eines nahen AKW stört sie weniger. Eins von vielen Beispielen für Frankreichs Dilemma.

Von Birgit Holzer

"Wir haben den Blaubarsch, den Sandaal, den Steinbutt. Der Hering kommt zum Laichen zu uns." Olivier Becquet blickt aufs Meer hinaus, während er die Schätze aufzählt, die darin herumschwimmen, bevor sie ihm ins Netz gehen. "Und kennen Sie Meermandeln?"

Becquet läuft ins Gebäude der Fischer-Genossenschaft von Le Tréport, deren Vorsitzender er ist. Der Raum, in dem der Fang am Morgen sortiert wurde, ist frisch ausgewaschen, der Boden noch nass. In einer Ecke liegt eine weiß-braun gemusterte Muschel. Becquet legt sie in seine Handfläche. "Das ist eine Delikatesse. Einen Offshore-Windpark mitten in das größte Vorkommen von Meermandeln in Europa zu stellen, auf diese Idee muss man erst einmal kommen!" Empört schnauft er auf.

