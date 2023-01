Nach Alarm: Sperrung des Engelbergtunnels verursacht Stau auf A81 und A8

Der Brandmeldealarm am Engelbergtunnel hat am Montagmittag ausgelöst. Daraufhin schalteten die Ampeln vor dem Tunnel auf Rot und die Schranken schlossen sich.

Der Engelbergtunnel, durch den die A81 zwischen Heilbronn und Stuttgart verläuft, wurde wegen eines Alarms am Montag in beide Richtungen gesperrt. Deshalb entstanden auf der A81 (aus Richtung Heilbronn kommend) und der A8 (in beide Richtungen) kilometerlange Staus. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, ist das Verkehrsaufkommen auch auf den umliegenden Strecken hoch.

Engelbergtunnel gesperrt – Umleitungen eingerichtet

Der Alarm ging am Mittag gegen 13.45 Uhr als Brandmeldealarm ein, so ein Sprecher. Der Tunnel wurde daraufhin automatisch in beide Richtungen gesperrt. Dafür schalteten die Ampeln vor dem Tunnel auf Rot und die Schranken schlossen sich. Die Feuerwehren aus Leonberg, Ditzingen und Gerlingen überprüften den Tunnel, fand jedoch keinen Brand. Die Polizei geht von einer technischen Störung im Tunnel aus. Die Ursache hierfür ist jedoch noch unbekannt. Derzeit finden Bauarbeiten statt. Ob diese mit dem Alarm in Verbindung stehen, ist nicht klar.

Wann der Engelbergtunnel wieder freigegeben wird, ist auch noch unklar. Im Tunnel befinden sich keine Verkehrsteilnehmenden. Es werden örtliche Umleitungen eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Bauarbeiten im Engelbergtunnel

Derzeit finden im Engelbergtunnel umfangreiche Bauarbeiten statt. Auf einem Abschnitt von 400 Metern Länge werden die Tunnelröhren mit Stahlträgern und Beton verstärkt, weil quellendes Anhydrit-Gestein auf die Bauwerke drückt. Die Arbeiten haben im April 2021 begonnen. 2025 werden sie voraussichtlich abgeschlossen. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einer Vollsperrung kam. Die Brandmeldeanlage, die 2019 installiert wurde, hatte bereits öfter ausgelöst. (mit dpa)