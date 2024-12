Urteil im Geiselnahmeprozess in Offenburg erwartet

Im Prozess gegen einen 23-Jährigen wegen Geiselnahme und mehrfacher schwerer Vergewaltigung wird im badischen Offenburg das Urteil erwartet. Dem gelernten Landwirt wird vorgeworfen, eine Studentin aus Berlin entführt, in einer Wohnung tagelang festgehalten und mehrfach vergewaltigt zu haben. Der Prozess vor dem örtlichen Landgericht hatte bereits Ende Juli begonnen.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Über seinen Verteidiger hatte der Angeklagte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe die Frau nicht entführt und auch nicht sexuell genötigt. Der Mann widersprach auch dem Vorwurf, er habe die damals 18-Jährige vor der gemeinsamen Fahrt aus Berlin mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der Beschuldigte, ein Deutscher, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht nach früheren Angaben der Anklagebehörde eine Haftstrafe zwischen 5 und 15 Jahren.

Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden im vergangenen Jahr während eines Sommerurlaubs kennengelernt und eine Beziehung begonnen. Sie verabredeten sich im Februar in der Wohnung der 18-Jährigen in Berlin. Der Mann soll sie laut Anklage von dort aus - gefesselt in seinem Auto - in den Schwarzwaldort Steinach verschleppt und dort festgehalten haben.