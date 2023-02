Härtefallfond: Rentner bekommen bis zu 5000 Euro

Rentner können bis zu 5000 Euro aus einem Härtefallfond erhalten. Welche Voraussetzungen dafür gelten und was sie dafür tun müssen, erfahren Sie hier.

Menschen, die im Alter zu wenig Rente bekommen, können Grundsicherung beantragen. Die Bundesregierung will Personen, die daran nur knapp vorbeischrammen helfen und hat dafür einen Härtefallfond eingerichtet. Unter bestimmten Umständen können Rentnerinnen und Rentner daraus bis zu 5000 Euro erhalten. Treffen die Voraussetzungen zu, muss allerdings auch noch ein Antrag gestellt werden. Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel.

Warum gibt es den Härtefallfond?

Mitte November 2022 beschloss die Bundesregierung die rechtlichen Grundlagen für eine Stiftung des Bundes. Diese soll Härtefälle aus der Ost-West-Rentenüberleitung, für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge abmildern. Menschen, die mit ihrer kleinen Rente nur knapp nicht in die Grundsicherung fallen, möchte die Regierung bei den aktuell hohen Kosten unterstützen. Für die Einmalzahlungen wurden 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Stiftung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Träger und soll ihren Zweck innerhalb von drei Jahren erfüllen. Wann man genau in Rente gehen kann, hängt von der Versicherungszeit und dem Geburtsjahr ab.

Wie viel Geld bekomme ich aus dem Härtefallfond?

Vom Bund wird eine Einmalzahlung in Höhe von 2500 Euro gewährt. Aber es können auch 5000 Euro werden, wenn sich die Bundesländer beteiligen und die andere Hälfte übernehmen. Die Länder haben bis zum 31. März 2023 Zeit dem Programm beizutreten. Wer bereits in Rente ist, kann mit einem Rentenausweis zusätzlich bares Geld sparen.

Wer bekommt Geld aus dem Härtefallfond?

Folgende Personen können den Härtefall beantragen:

Beschäftigte bei der Deutschen Post , der Deutschen Reichsbahn oder im Gesundheitswesen sowie im Sozialwesen

, der Deutschen Reichsbahn oder im Gesundheitswesen sowie im Sozialwesen Personen, die Familienangehörige pflegen und dafür ihre Arbeit aufgegeben haben

Beschäftigte einer bergmännischen Tätigkeit in der Braunkohleveredelung/Carbochemie, geschäftlicher Aufenthalt im Ausland mit Ehegatten, für den die vorherige Arbeit aufgegeben wurde

Geschiedene nach DDR-Recht, die mindestens zehn Jahre verheiratet waren und mindestens ein Kind haben

Balletttänzer und Balletttänzerinnen, denen von der DDR eine sogenannte "Balettrente" zugesagt wurde

eine sogenannte "Balettrente" zugesagt wurde Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen

jüdische Zuwanderer und jüdische Zuwanderinnen aus der ehemaligen Sowjetunion sowie deren Angehörige

Wie bekomme ich Geld aus dem Härtefallfond?

Im Gegensatz zu anderen Hilfsprogrammen wird das Geld nicht automatisch überwiesen. Um Geld aus dem Härtefall zu erhalten, muss ein Antrag gestellt werden. Dieser muss schriftlich erfolgen. Die Frist endet am 30. September 2023.

Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, können das Formular ausfüllen und per E-Mail an gst@stiftung-haertefallfonds.de senden. Wer das Formular lieber per Post verschicken möchte, nutzt diese Adresse: Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds, 44781 Bochum.

Entscheidungen über Anträge und eventuelle Auszahlungen sind erst ab April 2023 möglich, da die Bundesländer noch bis Ende März 2023 entscheiden können, ob sie dem Härtefallfond beitreten.

Für alle, die sich um eine geförderte private Altersvorsorge kümmern, könnte die Bürgerrente ein neues Konzept sein.