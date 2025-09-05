Weltkriegsbombe in Frankfurt entdeckt

Im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr soll die 75-Kilo-Bombe noch heute entschärft werden. Die viel befahrene Hanauer Landstraße und angrenzende Bahnlinien müssen für die Entschärfung gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei sind auch Straßenbahnlinien betroffen. Es sei nach einer Entscheidung des Kampfmittelräumdienstes ein Sperrradius von 500 Metern eingerichtet worden. Viele Menschen sind nach Polizeiangaben aber voraussichtlich nicht von einer Evakuierung betroffen, da der Blindgänger auf einem Industriegelände entdeckt wurde.

