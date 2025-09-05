Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Entschärfung: Weltkriegsbombe in Frankfurt entdeckt

Entschärfung

Weltkriegsbombe in Frankfurt entdeckt

Auf einem Industriegelände wird ein Blindgänger gefunden. Er muss noch heute entschärft werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Blindgänger in Frankfurt entdeckt. (Archivbild)
    Blindgänger in Frankfurt entdeckt. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr soll die 75-Kilo-Bombe noch heute entschärft werden. Die viel befahrene Hanauer Landstraße und angrenzende Bahnlinien müssen für die Entschärfung gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei sind auch Straßenbahnlinien betroffen. Es sei nach einer Entscheidung des Kampfmittelräumdienstes ein Sperrradius von 500 Metern eingerichtet worden. Viele Menschen sind nach Polizeiangaben aber voraussichtlich nicht von einer Evakuierung betroffen, da der Blindgänger auf einem Industriegelände entdeckt wurde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden