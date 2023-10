Erdbeben: Droht auch ein Ausbruch des Vesuvs?

Nach zahlreichen Erdbeben rund um den Supervulkan der Phlegräischen Felder bebte nun auch der Vesuv. Ist das ein Grund zur Sorge?

Die Angst vor einem Ausbruch des Supervulkans der Phlegräischen Felder steigt. Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Erdbeben, doch seit fast einer Woche ist es ungewöhnlich still geworden. Jetzt bebt es aber am Vesuv.

Erdbeben am Vesuv: Expertin nicht besorgt

Seit einer Woche werden durchschnittlich acht Beben im Krater des Vulkans gemessen – zuvor waren es zwei am Tag. Am vergangenen Sonntag wurde laut dem nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine spürbare Stärke von 1,2 verzeichnet. Einen Tag zuvor hatte es bereits ein Beben der Stärke 1,0 gegeben.

Im Januar wurden bereits ähnliche Beben am Vesuv regisriert. Schon damals sah Francesca Bianco, die Leiterin der Vulkanabteilung des INGV, keinen Grund zur Sorge. Es sei lediglich zu kleinen oberflächlichen Brüchen am Krater gekommen, der nach dem letzten Ausbruch im Jahr 1944 abkühlte, sich verdichtete und zum Absinken neigte. Dieses Phänomen erzeuge offensichtlich bei leichten Erdbeben einen oberflächlichen Bruch der Erdkruste. Es gebe keine eine Spur von ausgasendem Magma. Die Erschütterungen seien nicht besorgniserregend.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Nach 2021 und 2022 sprudelt auch 2023 glühende Lava auf einer Halbinsel südwestlich von Reykjavik. Die Isländer kennen das Naturspektakel mittlerweile ganz gut - und bleiben gelassen. Video: dpa

Das letzte Mal brach der Vesuv im März 1944 aus. 12.000 Menschen wurden evakuiert, 26 kamen ums Leben. Seitdem ist der Vulkan ruhig und es treten nur leichte Beben auf. Doch der Vesuv bleibt gefährlich. In der Umgebung und selbst an den Hängen des Vulkans befinden sich dicht besiedelte Orte.

Sorge vor Ausbruch von Supervulkan steigt in Italien

Unterdessen steigt die Sorge vor einem Ausbruch des Supervulkans der Phlegräischen Felder. In dem Gebiet leben etwa 360.000 Menschen, im Großraum der Metropolitanstadt Neapel rund drei Millionen. Laut einer Studie von Forschern des University College London und des INGV in der Fachzeitschrift Nature Communications Earth & Environment sind Teile der Phlegräischen Felder so weit gedehnt, dass sie kurz davor sind, zu brechen.

Lesen Sie dazu auch