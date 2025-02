Erdbeben auf Kreta: Wie häufig sind Erschütterungen auf der Urlaubsinsel?

Kreta liegt südlich vom griechischen Festland im Mittelmeer rund 300 Kilometer von Afrika entfernt. Auch seine geografische Lage macht die Insel so interessant für Urlauber. Doch kommt es in der Region immer wieder zu Erdbeben. Am 7. August 2024 gab es auf Kreta gleich drei stärkere Erdbeben innerhalb kurzer Zeit. Die Beben hatten ihr Epizentrum jeweils südöstlich von Kaloi Limenes in der Gemeinde Phaistos mehrere Kilometer tief im Meer. Eine Erdbebenserie nördlich von Kreta hat nun erneut gezeigt, dass die Region gefährdet ist.

Kreta: Drei Erdbeben innerhalb von rund 20 Minuten

Das erste Beben im August 2024 hatte eine Stärke von 4,1 auf der Richterskala. Zwei Minuten später folgte eine stärkere Erschütterung von 4,8 auf der Richterskala. Etwa 20 Minuten danach kam es zu einem weiteren Beben mit einer Stärke von 4,5 auf der Richterskala. Laut einem Bericht der griechischen Nachrichtenagentur APE MPE waren die Erschütterungen über einen großen Teil der Südküste Kretas zu spüren. Meldungen über Schäden gab es jedoch nicht.

Der stellvertretende Direktor des Geodynamischen Instituts, Vassilis Karastathis, erklärte nach den ersten beiden Erdbeben gegenüber dem Radiosender Proto Programma des staatlichen Fernsehsenders ERT, dass die Region südlich von Kreta ein besonders erdbebengefährdetes Gebiet sei. „Wir haben intensive [seismische] Aktivitäten in dem Gebiet dort“, so der Experte. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer „normalen Aktivität“.

Nach Santorini-Erdbeben: Wie häufig sind Erschütterungen auf Kreta?

Die nördlich von Kreta gelegene Insel Santorini schrieb Ende Januar und Anfang Februar 2025 erschütternde Schlagzeilen mit mehreren hundert Erdbeben, die binnen weniger Tage das Eiland heimsuchten. Vor allem der Bereich nordöstlich von Santorini war betroffen. Am Abend des 5. Februar erreichte eines sogar die Stärke 5,2. Ein Großteil der Bevölkerung suchte vorübergehend das Weite.

Wie häufig aber sind derartige Erschütterungen auf Kreta? Daten des Geodynamischen Instituts von Athen, welches alle Erdbeben in Griechenland aufzeichnet, geben Aufschluss über die seismischen Aktivitäten. Es wird ersichtlich, dass Erdbeben in der Region von Kreta keineswegs eine Seltenheit sind.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1554 Erdbeben auf Kreta und der Umgebung gemeldet. Konkret betrifft dies eine ausgewählte Region mit den Koordinaten, die in etwa die Region Kreta erfassen dürften: 34.5337 bis 35.7822 Breitengraden und 23.1100 bis 26.4331 Längengraden sowie in einer Tiefe von 0 bis 200 Kilometern. Die meisten der Erschütterungen traten im Meer auf – vorwiegend südlich von Kreta.

Lediglich 18 Erdbeben mit einer Mindeststärke von mindestens 4

Im selben Zeitraum gab es hingegen lediglich 18 Erdbeben, die eine Stärke von mindestens 4 auf der Richterskala hatten, wobei unter ihnen das stärkste Beben einen Wert von 5,3 aufwies. Es ereignete sich am 21. Juli in einer Tiefe von 17,2 Kilometer im Meer etwa 60 Kilometer südwestlich der kleinen Hafenstadt Paleochora auf der Südseite der Insel. Der Seismologe und Vorsitzende der Organisation für Planung und Schutz vor Erdbeben, Efthymis Lekkas, sagte gegenüber dem TV-Sender Open, dass das Erdbeben zu weit vom Land entfernt gewesen sei, um Auswirkungen darauf zu haben.

Von den 18 genannten Erdbeben lag das Epizentrum in 17 Fällen im Meer, lediglich ein Beben erfolgte auf der Insel selbst. Es hatte eine Stärke von 4,2 und wurde 20,5 Kilometer südöstlich von Heraklion gemessen. Bei einer Stärke zwischen 4 und 5 ist die Erschütterung 30 Kilometer um das Zentrum spürbar und es sind leichte Schäden möglich.

Im Jahr 2023 gab es dem Geodynamischen Institut von Athen zufolge 1647 Erdbeben in der Region mit den oben genannten Koordinaten. Auch diese ereigneten sich zum Großteil im Meer südlich oder nordöstlich von Kreta. Lediglich 21 davon hatten eine Stärke von mindestens 4, wobei das stärkste 5,1 auf der Richterskala anzeigte.

Für das Jahr 2025 wurden bis einschließlich 1. Februar bereits 100 Erdbeben in den bekannten Koordinaten festgestellt. Nur eines davon erreichte den Wert 4 auf der Richterskala, dieses ereignete sich am 3. Januar südwestlich von Kreta.

Wann gab es zuvor größere Erdbeben auf der Insel?

Die letzten nennenswerten Erdbeben auf Kreta, welche vor dem Beben am 21. Juli erfasst wurden, gab es am 2. Juli 2024. Zunächst wurde ein Erdbeben der Stärke 4,5 gemessen, etwa 30 Minuten später folgte eine weitere Erschütterung von 4,6 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag in einer Meerestiefe von circa 16 Kilometern südlich von Kaloi Limenes im Regionalbezirk Heraklion. Es wurden keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

Nach den Erdbeben erklärte der renommierte Seismologe und Vorsitzender der Organisation für Planung und Schutz vor Erdbeben, Efthymis Lekkas, gegenüber ERT, dass die Region südlich von Kreta das aktivste Erdbebengebiet des Landes sei. Der Experte gab sich gelassen über die jüngsten, größeren Erdbeben: „Diese seismische Aktivität gibt keinen Anlass zur Sorge.“

Wer Urlaub auf Kreta machen möchte, der sollte sich also bewusst darüber sein, dass es zu einem Erdbeben kommen kann. In den allermeisten Fällen befindet sich das Epizentrum allerdings mehrere Kilometer tief im Meer und die Erschütterung ist auf der Insel nicht oder nur leicht spürbar.

