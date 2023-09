Italien

Nahe "Supervulkan": Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert Neapel

In Neapel bebte am frühen Mittwochmorgen die Erde. Grund sind die Phlegräischen Felder, die in letzter Zeit von immer mehr kleinen Erschütterungen heimgesucht werden.

Von Victoria Schmitz