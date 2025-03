Erdbeben der Stärke 7 erschüttert Pazifik und löst kurzzeitig Tsunami-Warnung aus

Rund 80 Kilometer nördlich des pazifischen Inselstaats Tonga hat ein Erdbeben den Pazifik erschüttert. Nach Angaben des Deutschen Geoforschungsinstituts in Potsdam (GFZ) erreichte das Beben eine Stärke von 7,48. Bei dem Erdbeben in Südostasien, das vergangene Woche für schwere Zerstörung sorgte und bei dem allein in Myanmar rund 1700 Menschen zu Tode kamen, maß das GFZ eine Stärke von 7,7.

US-Behörde warnte zwischenzeitlich vor Tsunamis wegen Erbeben bei Tonga

Wegen des Bebens nahe Tonga schlug zwischenzeitlich das US-amerikanische Tsunami-Frühwarnsystem für den Pazifik an. Die Behörde ist im US-Bundesstaat Hawaii stationiert, rund 5000 Kilometer nördlich von Tonga. Eine Gefahr vor Riesenwellen bestehe demnach zurzeit aber nicht mehr. Auch über Verletzte oder Zerstörungen wurde nichts bekannt.

Im Königreich Tonga leben rund 100.000 Menschen. Der Inselstaat liegt im Südpazifik ungefähr 3300 Kilometer entfernt von der australischen Ostküste. Zahlreiche Vulkane prägen die Landschaft vieler kleinerer Inseln, die teilweise unbewohnt sind. 2022 brach der Unterwasservulkan Hunga Tonga vor der Küste des Inselstaats aus. Damals löste die Eruption einen Tsunami aus, bei dem fünf Menschen starben.