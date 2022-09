Erdbeben erschüttert griechische Ferieninseln

Im Ionischen Meer ist es zu einem Erdbeben gekommen, welches Ferieninseln in Griechenland erschüttert hat. Über Schäden und Verletzte ist bislang nichts bekannt.

Am Donnerstagmorgen hat ein Erdstoß zahlreiche Regionen im Westen von Griechenland erschüttert. Besonders stark was das Erdbeben auf den griechischen Ferieninseln Zakynthos, Ithaka und Kefalonia zu spüren. Die Inseln befinden sich im Ionischen Meer. Auch an der Westküste der Halbinsel Peloponnes waren die Erschütterungen stark.

Erdbeben in Griechenland: Ferieninseln von Erdstoß der Stärke 5,4 betroffen

Der Erdstoß besaß laut dem Geodynamischen Institut Athen die Stärke von 5,4. Das Epizentrum soll westlich der Insel Zakynthos gelegen haben, rund zehn Kilometer unter dem Meeresboden.

"Uns liegen bislang keine Informationen über Verletzte oder Schäden vor", wird Giorgos Katsivelis, Bürgermeister der Stadt Lixouri auf Kefalonia, von griechischen Medien zitiert.

Erdbeben auf Kreta und Samos erst wenige Tage her

Immer wieder wird Griechenland von Erdbeben erschüttert. Das ist vor allem an der Westküste des Landes und den Inseln im Ionischen Meer der Fall. Im Ionischen Meer treffen sich die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte in einem riesigen tektonischen Graben. Durch die Reibung der beiden Platten entwickeln sich immer wieder starke Beben.

Erst vor wenigen Tagen hatte es ein Erdbeben in Griechenland gegeben, welches die beliebten Ferieninseln Kreta und Samos erschütterte. Die Beben fordern auf den Inseln immer wieder auch Todesopfer, wie es im letzten Jahr bei einem Erdbeben auf Kreta der Fall war.