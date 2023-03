Italien

vor 33 Min.

Erdbeben in Italien registriert – zunächst keine Verletzten

In Italien wurde am Donnerstag ein Erdbeben registriert.

In Italien ist am Donnerstagnachmittag ein Erdbeben der Stärke 4,4 registriert worden. Das Epizentrum in der Region Umbrien.

Von Svenja Moller