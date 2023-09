Erdbeben in Marokko: Ein Überblick über Stärke, Epizentrum und Co.

Noch immer läuft die Suche nach Überlebenden nach dem Erdbeben in Marokko. Welche Regionen sind betroffen? Wie steht es um Epizentrum, Stärke und Ursache des Erdbebens? Ein Überblick.

Mehr als 2000 Menschen sind bei dem verheerenden Erdbeben in Marokko in der Nacht auf Samstag ums Leben gekommen. Am Sonntagmorgen forderte ein Nachbeben womöglich weitere Todesopfer. Noch immer suchen Rettungskräfte nach Verletzten und Überlebenden. Auch aus dem Ausland gibt es internationale Hilfe, etwa aus dem Nachbarland Spanien. Hier gibt es aktuellen Infos und Fakten zu dem Erdbeben.

Erdbeben in Marokko: Stärke, Uhrzeit und Epizentrum

Bei dem Erdbeben handelt es sich um das schlimmste Erdbeben, das Marokko seit Jahrzehnten getroffen hat. Weil das Epizentrum im Atlasgebirge lag und somit abgelegene Bergregionen zu den Unglücksgebieten zählen, gestaltet sich aktuell die Bergung und Suche nach Überlebenden als schwierig. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) teilte mit: "Einige der am schlimmsten betroffenen Gebiete sind recht abgelegen, bergig und daher schwer zu erreichen." Laut WHO sind rund 300.000 Menschen von dem Erdbeben betroffen.

Das sind Daten und Fakten zum Erdbeben in Marokko nach Angaben des US-amerikanischen Erdbebenwarte USGS:

Stärke: 6,8

6,8 Epizentrum : Oukaïmedene (ca. 75 Kilometer südwestlich von Marrakesch )

Oukaïmedene (ca. 75 Kilometer südwestlich von ) Tiefe: Rund 16 Kilometer

Rund 16 Kilometer Uhrzeit: 11.11 Uhr (Ortszeit), 0.11 Uhr (MESZ)

Das globale seismologische Netzwerk GEOFON des Deutschen Geoforschungszentrums berichtet sogar von einer Stärke in Höhe von 6,9.

Nachbeben in Marokko: Stärke zwischen 3,9 und 4,2

Rund 20 Minuten nach dem großen Erdbeben kam es laut der US-Erdbebenwarte USGS zu einem ersten Nachbeben der Stärke 4,9. Dieses ereignete sich in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Auch weitere kleine Beben traten in Folge auf, die allerdings unter der Radar-Grenze des USGS liegen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Knapp anderthalb Tage nach dem Beben der Stärke 6,8 erschütterte ein weiteres Nachbeben die Region. Die US-Erdbebenwarte USGS berichtet von der Stärke 4,2, die marokkanische Nachrichtenwebsite Hespress von der Stärke 3,9. Es ereignete sich am Sonntagmorgen um 8 Uhr (Ortszeit).

Lesen Sie dazu auch

Betroffene Regionen und Städte des Erdbebens in Marokko

In Marokko sind vor allem Provinzen Al Haouz und Taroudant im Atlasgebirge betroffen. Die Provinz Al Haouz grenzt direkt an den Süden Marrakeschs. Die Provinz Taroudant mit ihrer gleichnamigen Hauptstadt liegt wiederum südlich der Provinz Al Haouz, etwa 70 Kilometer von der Küstenstadt Agadir entfernt. Durch das Erdbeben wurden Dörfer teilweise komplett zerstört. Zudem sind viele Häuser nicht mehr bewohnbar.

Auch in Marrakesch war das Erdbeben spürbar und richtete große Schäden an. Verschiedene Kulturdenkmäler in der Altstadt sind beschädigt, wie etwa die historische rote Stadtmauer.

Todesopfer wurden laut dem marokkanischen Innenministerium auch in den Provinzen Ouarzazate, Chichaoua, Azilal und Youssoufia, in den Städten Marrakesch und Agadir, sowie in der Region Casablanca gemeldet.

Nach Angaben des des Portugiesischen Instituts für See und Atmosphäre und des algerischen Zivilschutzes war das Erdbeben auch in Portugal und Algerien zu spüren.

Erdbeben in Marokko: Das war die Ursache

In Marokko bewegt sich die eurasische auf die afrikanische Kontinentalplatte zu. Die Platten nähern sich nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums pro Jahr für gewöhnlich aber nur um etwa vier Millimeter an. Durch das ständige und langsame Annähern würden sich die Platten allerdings langsam verbiegen und Spannung aufbauen, erklärte der Seismologe Torsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zu dem Erdbeben in Marokko sei es nun gekommen, weil sich diese Spannung ruckartig entladen habe.